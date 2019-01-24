陸作家告蘋果 判賠20萬人民幣

2019-01-24 01:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸作家江南（本名楊治）狀告蘋果公司的侵權官司，歷時3年多，日前塵埃落定。蘋果公司敗訴，判定應賠償楊治經濟損失20萬元（人民幣，下同）及合理費用3萬元。

據中國經濟網報導，大陸作家江南2002年憑藉作品「此間的少年」踏入文壇，此後主打幻想文學題材，「九州縹緲錄」、「龍族」系列是其代表作。2015年江南發現，在未經任何授權的情況下，消費者在使用蘋果公司旗下產品時，只需進入蘋果應用商店AppStore，下載一款名叫「江南方想夢入作品全集」的手機應用，便可直接閱讀「九州縹緲錄」系列作品。

感到被侵權的江南一紙訴狀將蘋果公司告上法庭。江南認為，蘋果公司未經他本人許可，將他享有著作權的涉案作品通過資訊網路向公眾提供下載閱讀，獲取經濟利益，構成對他作品著作權的侵犯。江南指蘋果公司系提供網路服務，對蘋果商店中存在的侵權應用程式具有主觀過錯，沒有盡到合理注意義務，疏於對涉案應用程式作審核管理。原告江南訴求有二：一是蘋果公司刪除相關應用；二是賠償經濟損失122.4萬元及合理律師費用3.2萬元。

一審法院認為，被告蘋果公司為平台服務商，也是應用程式商店的經營者，蘋果公司對該平台傳播的應用具有很強的控制力和管理能力，在應當知曉涉案應用程式為未經許可提供的情況下，仍未採取合理措施，故可認定被告未盡到合理注意義務，具主觀過錯，涉案行為構成侵權，應承擔停止侵權、賠償損失的民事責任，判定蘋果公司應賠償楊治（作家江南）經濟損失20萬元及合理費用3萬元。

對這樣結果，蘋果公司並不認可，遂上訴到北京智慧財產權法院。然而，北京智慧財產權法院審理認為，蘋果公司作為AppStore程式應用商店的實際運營者，對AppStore網路服務平台具有強大的控制力和管理能力，並不適合避風港原則，駁回了蘋果公司的上訴請求。