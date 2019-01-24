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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

失聯70年…德陽尋親 圓外公遺願

2019-01-24 01:35聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

金慧臣（左）和唐蒙金（左二），與兩位德陽表弟合影。 圖／本報四川德陽傳真
金慧臣（左）和唐蒙金（左二），與兩位德陽表弟合影。 圖／本報四川德陽傳真
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去年5月，台灣女子金慧臣到四川省德陽市海峽兩岸青年創業園投資創業，同時還帶著舅舅的一份囑託：一定要幫外公找到老家的親人，代他老人家回家看看。70多年前，金慧臣的外公唐宏千遠赴台灣，1984年離世前囑託兒孫，有機會一定要到故鄉德陽尋親。這個夢想，終於實現了。

唐宏千1948年帶著家人離開成都遠赴台灣，金慧臣是唐宏千的外孫女，當年外公外婆帶著大姨和她只有3歲的媽媽到台灣，大舅舅和小舅舅都出生在台灣。金慧臣從小就聽外公外婆經常提起四川、成都、德陽，知道那裡有他們的親人。

1969年外婆去世，外公也於1984年去世。金慧臣說，外公去世前，把兩個舅舅叫到身邊，寫下老家地址以及大伯、三伯和大舅的名字，告訴他們「我這輩子回不去了，如果兩岸以後開放交流了，一定要回老家去看看。」

2017年5月，金慧臣來德陽考察並決定在此發展。創業起步後，她一邊忙工作，一邊著手尋親。按照外公生前留下的地址，金慧臣去找了幾次都沒有結果，幸虧偶遇一位姓鄭的先生熱心幫忙，幾個月後終於找到了唐蒙金。今年83歲的唐蒙金，是金慧臣外公的三哥唐慶陽的兒子，也是目前家族裡最年長的。

唐蒙金說，70多年來，他們也一直在打聽九爸（唐宏千）一家人的下落。幾年前重修族譜，唐蒙金還在族譜上為九爸一家留了空位。讓他欣喜的是，有生之年竟然能夠找到他們，親自把族譜上的空位填滿。

金慧臣說，在台灣的大舅舅也激動不已，他們打算今年5月去德陽與親人團聚。目前，她在德陽的事業已經步入正軌，她說這裡有很好的投資環境，打算介紹表弟也來發展，未來還計畫一家人在德陽長期定居。

創業考察夢想
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