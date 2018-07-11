8月起垃圾不分類 廣州將開罰

2018-07-11 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



未來在廣州，垃圾不分類或分類不正確將會被處罰。為了實施「廣州市生活垃圾分類管理條例」，廣州市城管委7月起組織開展全市生活垃圾分類執法檢查督導行動，這次行動主要以教育督查為主，8月起將對近6000家生活垃圾強制分類單位開展全面執法及處罰。

南方日報報導，廣州市城管委10日共派出4個督導組，對越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔等中心城區部分第一批生活垃圾強制分類單位和生活垃圾分類樣板小區進行檢查督導。

花都、番禺、南沙、從化、增城區城管局參照做法，同步自行組織檢查督導。

在黃埔區、廣州開發區的中大三院嶺南醫院，督導組來到了該醫院的垃圾收運點，雖然幾個垃圾桶均有標籤註明分類情況，但桶內的垃圾卻與標籤不一樣，本是放置其他垃圾的桶內，卻是堆滿了廚餘垃圾。

同時，該醫院也沒有建立生活垃圾分類投放管理帳，記錄責任區內產生的生活垃圾類別、數量、去向等情況。

而在越秀區，東方賓館旁的麥當勞，儘管有設置貼有分類標誌的垃圾桶，但就只有一個大的垃圾桶，並沒有做到分類的作用。隨後督導組又走進東方賓館檢查，發現該酒店內垃圾桶均無張貼分類標誌。

對於違規行為，督導組一一開出責令限期改正通知書，要求相關單位於3日內須自行整改完畢。

廣州市城管委相關負責人表示，該委已制定了2018年生活垃圾分類執法工作方案，7月以教育督導為主，原則上不予以行政處罰。