粵港澳28高校 擬組高教共同體

2018-07-11 01:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



廣東省教育廳廳長景李虎指出，已向大陸教育部匯報，粵港澳三地教育行政部門對大灣區高校建設形成共識和建設思路。在2035年，大灣區將基本構建與現代化經濟體系相適應的高等教育共同體，以建立中國教育對外開放的國際教育示範區。

大灣區高校未來將在八個領域合作，資源共享、聯合辦學、人才流動、科研成果轉化將成大灣區高校合作的四大重點趨勢。

香港大公報報導，粵港澳大灣區高校合作方向雛形初現，將為國家提供關鍵性技術支撐。粵港澳高校聯盟2018年大學校長高峰論壇9日在廣州中山大學舉行，聯盟內28所高校代表參會。

「大灣區發展規劃頒布在即，迫切需要粵港澳三地教育部門的高效緊密合作。」景李虎表示，近段時間，粵港澳三地教育行政部門經過充分思考、積極論證後，對推進大灣區世界一流大學群的建設形成了一定共識和建設思路，大灣區高校未來將在八個領域合作。資源共享、聯合辦學、人才流動、科研成果轉化為大灣區高校合作的四大重點趨勢。

資源共享在大灣區高校合作中排在首位。景李虎表示，將以新理念、新戰略、新措施深度整合大灣區教育資源，支持粵港澳高校合作辦學，鼓勵聯合共建優勢學科專業、實驗室和研究中心。此外，還將實施粵港澳高校聯合實驗室計畫，支持粵港澳聯合培養研究生。景李虎表示，支持大灣區高校科研基礎設施和科研儀器的全面開放、充分共享。

在聯合辦學上，景李虎表示，廣東省教育廳鼓勵大灣區有條件地市引進港澳高水平高校，積極構建粵港澳高校集群發展新機制。他透露，香港科技大學、香港城市大學、澳門科技大學均有意向在廣東合作辦學，目前正在前期磋商階段。

此外，大灣區高校一流學科也有合作提升計畫。大灣區高校將重點發展新一代信息技術、高端裝備製造、綠色低碳、生物醫藥、數字經濟、新材料、海洋經濟等戰略型新興產業。同時推動跨學科、跨領域交叉研究，形成新學科增長點。

景李虎稱，在人才流動方面，將實施高校科研骨幹互訪計畫劃，鼓勵大灣區高校以互派科研人員、教師訪學交流、互聘客座教授等方式進行合作。在學生交流方面，鼓勵大灣區高校建立各類專業聯盟，成立特定課程的認定委員會，開展專業認證，學分互認、學生互換、學生學科競賽等合作。此外，在科研成果轉化方面，鼓勵港澳高校在廣東進行成果轉化，加快建設高校科技成果轉化中心，通過許可、轉讓、入股等形式加快科技成果的轉化應用。

粵港澳高校合作成果豐富，粵港澳本科合作項目接近190個，廣東高校與國際及港澳台科技合作平台達到78個，同時還有首批立項建設五家粵港澳聯合實驗室。景李虎稱，未來大灣區高校將努力在關鍵性技術、顛覆性技術創新上，形成一批前瞻性的基礎研究、引領性的前瞻成果。