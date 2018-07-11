四川自貢／川菜經典小吃 富順豆花

2018-07-11 01:57 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／四川自貢報導



味美的富順豆花飯 圖／曾玉玲提供 分享 facebook 談起川菜的經典小吃，不能不提自貢的富順豆花，其製作工藝被列入四川省非物質文化遺產，地位可見一斑。

早期富順因鹽業發達，豆腐食品相當流行。有一次，一名客商因沒有耐心等待豆腐成型後再加工成菜肴端上桌，就跑到廚房，看見鍋內還煮著的嫩豆腐，便要店主賣給他。因嫩豆腐沒有充分凝固，無法煎炒，只能用鹽兌水蘸著做「下飯菜」。客商驚喜地發現，這種吃法比起煎炒過的老豆腐更加鮮美可口，於是「嫩豆花」就流傳開來。

富順豆花以「滾、嫩、綿、白」適中，蘸水「辣、麻、香、鮮、甜」具備而聞名。具40多年製作豆花經驗的富順豆花非物質文化遺產傳承人李廷書表示，製作富順豆花的工序，大致有選豆、泡豆、磨漿、濾漿、燒豆漿、點豆花、燒豆花，這些工序看起來不難，但卻要細心和耐心按部就班地做，才能將豆花做到顏色潔白如雪，口感細膩，連窖水也是清甜可口。

他說，富順當地因日照充足、無霜期長以及土壤適宜，產出的黃豆特別好，因此製作出來的豆花也特別綿白細嫩。而蘸水更是富順豆花好吃的關鍵所在，每一家豆花店的蘸水，都是不外傳的秘方。例如，李廷書掌管的「李二豆花」，其蘸水就是在舂製糍粑海椒中，加入50多種中藥材調製而成。

富順豆花的吃法也是有講究的。當地人多把「豆花飯」當成早餐，就著白飯，吃得暢快淋漓。據當地人說，吃豆花時要先將豆花舀到湯匙或飯碗裡，再用筷子夾一點蘸水塗抹於豆花上，將豆花摻和著米飯吞下，然後再喝一口窖水（浸泡豆花的水）。入口即化的軟嫩香綿與麻辣鮮甜的蘸水，經濟又實惠的美味，是到訪自貢絕不能錯過的小確幸美食。