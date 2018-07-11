四川自貢／富順文廟千古之謎 屋頂上裸童像

2018-07-11 01:57 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／四川自貢報導



富順文廟，規模宏大，建築精美。 分享 facebook 自貢富順縣，自古以來即有「才子之鄉」之稱。大陸各地有不少文廟，富順文廟是保存完好、規模宏大、建築精美的一座。而最與眾不同的是，文廟有個至今無人能解的謎團，即崇聖祠的屋頂上，居然有尊裸體男童塑像，令人嘖嘖稱奇。

富順文廟始建於北宋，歷經元、明、清等朝代多次重修，文廟格局跟大多數文廟一樣，仿山東曲阜孔廟而建，正面為一紅牆，書有「數仞宮牆」四大字；左右二門「聖域」、「賢關」，非祭祀不開。進門為泮池，池上架橋三座；中為九龍橋，又稱狀元橋，只有蟾宮折桂者才能上橋，左右兩橋為祭祀過道。

廟內宮殿建築群由欞星門、戟門、大成殿、崇聖祠、敬一亭之中軸線前後排列。文廟主體建築大成殿，為明清時期典型斗拱結構，雕梁畫棟飛簷，精巧華美，古色古香，殿內正中是孔子塑像。

大成殿後為崇聖祠，崇聖祠後側的「敬一亭」，保存著文廟裡年代最久的孔子陰刻像石碑。據記載，這是唐代著名畫家吳道子所繪，南宋時翻刻而成，是難得的珍品。另外，廟內大大小小的龍達三百多條，相當罕見。

最令人匪夷所思的，是崇聖祠屋頂上的裸體男童像。崇聖祠是供奉祭祀孔子五世祖所在，相當於孔子的家廟。1986年當地文物部門翻修崇聖祠時，在正脊梁三重琉璃亭塔式寶鼎中，發現了一尊黃色琉璃男童裸俑陶像，塑像身高28公分，肩寬10公分，右手指天，左手向地，五官清晰，身穿肚兜，下體赤裸，面帶微笑，造型生動。根據當地專家考證，這一赤裸男童塑像應是明朝時期所製作。

莊嚴肅穆的文廟屋頂，為何會出現裸體男童塑像？迄今仍眾說紛云，有人認為是惡作劇，有人猜是孔子幼年的塑像。目前，屋頂上的裸童塑像已成富順文廟的一大奇景，民眾競相前來觀看，文廟管理部門為此還專門設置高倍望遠鏡，讓遊人一窺究竟。