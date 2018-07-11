四川自貢／恐龍王國 虛實全體驗

2018-07-11 01:59 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／四川自貢報導



自貢市除了擁有世界級的恐龍博物館外，還將打造「自貢方特恐龍王國」，以恐龍故事演繹、恐龍時代復原、恐龍世界歷險為主要展現內容，帶領遊客從沉寂的化石穿越時空，重返恐龍時代。

籌建中的「自貢方特恐龍王國」，占地約1000畝，結合文化科技創新技術，尤其是虛擬實境(VR)和增強虛擬實境(AR)技術，以現代旅遊管理方式運營，將建成融合參與性、互動性、體驗性十足的大型恐龍主題文化科技產業園。

像「自貢方特恐龍王國」之類的恐龍主題遊樂園，仿真恐龍必不可少，自貢是當前大陸仿真恐龍製作的重要基地。根據不完全統計，自貢的仿真恐龍產品銷售與製作為全球第一，約占據全球70%仿真恐龍產品市場。當地約有40多家專門製造仿真恐龍的企業，專為世界各地的博物館、科技館、遊樂園、百貨商場等提供仿真恐龍產品，包括恐龍骨架、模型以及恐龍機器人等。

製作一隻仿真恐龍，從內部骨架結構、傳動系統、電氣感應系統到外皮包裝和上色等，每一個步驟都不能馬虎；現在，當地製作仿真恐龍的企業，正積極研發智慧型仿真恐龍，希望能把擬恐龍從「仿真」做到「仿生」的目標。這些智慧型恐龍，除外表栩栩如生，還能走動、與人對話、按人的語言指令動作。透過與民眾互動，使單一的展覽或觀賞變得有趣味性與挑戰性。

隨著人工智慧時代來臨和「仿生」恐龍的發展，恐龍迷們未來擁有一隻可對話、聽指令互動的恐龍當作寵物或玩伴，不再是遙遠的夢想。