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四川自貢／世上最大規模 恐龍化石埋藏地

2018-07-11 01:59聯合報 特派記者汪莉絹／四川自貢報導

太白華陽龍是劍龍始祖，博物館鎮館之寶。
太白華陽龍是劍龍始祖，博物館鎮館之寶。
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記者走進自貢恐龍博物館，仿佛回到原始神秘的侏羅紀世界，被主展館內眾多栩栩如生的完整恐龍骨架吸引。展廳中18具大小不一、屬種不同、形態各異的恐龍骨架，根據其不同的生理、生活特性呈現在遊客眼前；而模擬恐龍生存環境的場景與布置，讓人猶如走在真實的侏羅紀時代，親眼目睹恐龍的生活世界。

展館中不少恐龍化石是世界級的珍品，包括世界上最原始、最完整的劍龍－太白華陽龍，世界上生存時代最晚的迷齒兩棲類－扁頭中國短頭鯢，世界上最完整的小型鳥腳類恐龍－勞氏靈龍，世界上首次發現的蜥腳類恐龍尾錘－蜀龍和峨眉龍尾錘，世界上保存最完整的肉食性恐龍－和平永川龍等。

自貢恐龍博物館內的恐龍化石群，遊客如置身侏羅記世界。
自貢恐龍博物館內的恐龍化石群，遊客如置身侏羅記世界。
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恐龍化石埋藏現場，更是博物館的精華所在，總面積達1,500平方公尺，是目前世界上可供觀覽的最大規模恐龍化石埋藏現場。數以千計的恐龍化石首尾相接，排布有序；或重迭堆積，或交錯橫陳，數量之眾，埋藏之豐，令人歎為觀止，無論在規模或集中程度，都稱得上是世界之最。

此外，博物館裡還藏有世界上首次發現的劍龍皮膚化石－四川巨棘龍皮膚化石，中國大陸發現的首例蜥腳類恐龍皮膚化石－楊氏馬門溪龍皮膚化石，以及20餘個完整的恐龍及其他脊椎動物頭骨、恐龍蛋、恐龍足跡、恐龍尾錘、恐龍肩棘等化石和遺跡，件件都是珍品。

最難得的是，這裡的化石從魚類、兩棲類、爬行類到哺乳類組成門類齊全的脊椎動物群組合。目前，共有古脊椎動物36屬47種，其中恐龍21屬26種，幾乎囊括侏羅紀早、中、晚期的所有恐龍類別，是名副其實的「侏羅紀世界」。

自貢恐龍博物館內的恐龍化石群，遊客如置身侏羅記世界。
自貢恐龍博物館內的恐龍化石群，遊客如置身侏羅記世界。
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原始中華龍鳥化石
原始中華龍鳥化石
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