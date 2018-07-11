實習熱！ 106台生體驗江蘇

2018-07-11 01:49 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



暑假到，一批批台灣大學生跨越海峽來到江蘇，開啟自己的暑期實習。

新華社報導，有10餘萬台胞的江蘇省昆山市，106名台灣大學生將利用暑期兩個月時間，在城市管理辦事處、司法局、環保局、民政局等七家行政事業單位和19家企業的106個工作上實習，提升自我社會實踐能力，感受當地的生活和發展。

台灣大學生徐愷蔚是第二年參與昆山實習項目，今年感覺自己一下成了主人，向同學介紹昆山時滿是自豪感。他很期待此次能有新的收穫：「去年我在昆山學到特別多的東西，也結識了兩岸很多朋友，希望今年能把學到的新知識運用到新的實習單位。」

在南京，來自台灣大學等31所台灣高校的90名台灣大學生將深入當地13家企業，在技術、管理、行銷等崗位開展三到五周的實習活動。「我認識不少在大陸工作的學長學姐，也很喜歡南京的歷史與文化，期待在這次實習中能夠加深對大陸企業的了解，爭取今後可以留在這裡工作。」台灣大學生魏紹偉說。

在無錫，首批14名台灣女大學生已在當地旅遊相關單位開始一個月實習。她們中大多是首次來到大陸。「我聽說無錫風景超美，城市很發達，生活節奏也不快。這次實習既能領略風景，又能感受大陸廣闊的市場，感覺很棒！」在無錫太湖飯店實習的台灣大學生林咨含說。

在泰州，來自兩岸60名大學生將攜手開啟一個月暑期實習特訓營活動；在常州，台灣輔英科技大學的25名大學生將分三批次在當地實習實訓；在徐州，2018台灣大學生暑期徐州企業實踐活動已正式啟動…。

江蘇省台辦主任練月琴表示，有30多萬台胞長住江蘇。希望台灣學生多了解大陸，多了解中華文化，也歡迎更多台灣青年來江蘇學習、生活、就業、創業。