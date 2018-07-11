趣四川自貢恐龍博物館 遊侏羅紀世界

2018-07-11 01:56 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／四川自貢報導



天府峨眉龍 分享 facebook 喜歡電影「侏羅紀世界：殞落國度」恐龍的迷哥迷妹們，一定不能錯過四川自貢恐龍博物館；這裡是目前世界上收藏和展示侏羅紀恐龍化石最多的地方，被評價為「世界最好的恐龍博物館」。

四川自貢市因恐龍化石眾多，素有「恐龍之鄉」之稱；自貢恐龍博物館，是在世界著名的「大山鋪恐龍化石群遺址」上興建的大型遺址類博物館，也是世界三大恐龍遺址博物館之一。1987年建成開館，館藏化石標本幾乎囊括了距今2.05億年至1.35億年前、侏羅紀時期所有已知恐龍種類。

和平永川龍頭骨化石 分享 facebook

「你們知道嗎？電影侏羅紀世界裡的恐龍，很多不是生活在侏羅紀時代；大家耳熟能詳的霸王龍、翼龍、三角龍等，其實都是白堊紀的；而我們這裡的恐龍，全都是侏羅紀的。」自貢恐龍博物館的解說員一開口，就展現對恐龍的研究與專業；聽她娓娓道來恐龍種類和習性，有如上了一堂生動的恐龍演化史課程。

自貢的恐龍化石發現可追溯至1915年，美國地質學家勞德伯克在榮縣採集到一大腿骨和一顆牙齒化石，經美國古生物學家鑒定為巨型肉食龍。這一發現是四川盆地恐龍的最早發現，也敲開自貢恐龍化石發崛之門。1972年，大陸地質工程師黃建國在自貢大山鋪發現恐龍尾椎化石，拉開恐龍化石群的發崛序幕；此後數十年來，大陸專家陸續在自貢地區發現眾多恐龍化石，迄今已累計發現化石埋藏點近200處。