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特斯拉將在上海 投資年產50萬輛電動車的超級工廠

2018-07-10 21:33聯合報 記者林則宏╱即時報導

無視於中美貿易戰可能的影響，在特斯拉董事長兼執行長馬斯克與上海市長應勇共同見證下，特斯拉10日與上海市政府正式簽約，特斯拉將在上海臨港地區投資成立年產50萬輛純電動整車的特斯拉超級工廠。

《澎湃新聞》稱，這是上海有史以來最大的外資製造項目，但報導並未提及特斯拉的具體投資金額。根據報導，馬斯克表示，特斯拉將在上海建設美國之外的首個超級工廠，也是最先進的電動汽車工廠，希望將其打造成可持續發展的典範，也希望特斯拉超級工廠能儘早建成。

根據協定，上海市政府和特斯拉公司將聚焦技術創新、產業發展等領域深化合作交流，上海市政府將積極支援特斯拉公司在上海設立集研發、製造、銷售等功能於一體的特斯拉子公司和電動車研發創新中心，推動創新技術成果轉化，加快全球化發展進程，助推上海高端製造業發展，加快建設世界級汽車產業中心，為上海邁向卓越的全球城市提供有力支撐，實現合作共贏。

特斯拉公司還與上海臨港管委會、臨港集團共同簽署了純電動車項目投資協議。特斯拉公司將在臨港地區獨資建設集研發、製造、銷售等功能於一體的特斯拉超級工廠。同時揭牌的特斯拉（上海）電動汽車研發創新中心，是特斯拉全球研發體系重要組成部分，主要從事電動汽車方面研發創新，將積極推動電動車創新技術成果轉化。

在簽約前會談時，應勇說，上海作為中國最大的經濟中心城市和改革開放的前沿，正加快落實中央擴大開放的政策舉措，著力構建以現代服務業為主體、戰略性新興產業為引領、先進製造業為支撐的新型產業體系。

應勇表示，很高興與特斯拉公司進行戰略合作，歡迎特斯拉將純電動汽車的研發、製造、銷售等全產業鏈放在上海。上海市政府將全力支持特斯拉工廠建設，努力為包括特斯拉在內的各類企業在滬發展營造更好環境，提供更好服務。

特斯拉董事長兼執行長馬斯克（右）與上海市長應勇，10日共同為特斯拉（上海）有限公...
特斯拉董事長兼執行長馬斯克（右）與上海市長應勇，10日共同為特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（上海）電動汽車研發創新中心揭牌。（取自據《澎湃新聞網》）
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特斯拉宣布將在上海成立年產50萬輛純電動整車的特斯拉超級工廠，上海市常務副市長周...
特斯拉宣布將在上海成立年產50萬輛純電動整車的特斯拉超級工廠，上海市常務副市長周波（左）與特斯拉公司副總裁任宇翔10日代表雙方正式簽約。（取自據《澎湃新聞網》）
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特斯拉上海電動汽車

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