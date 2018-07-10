陸研發超級高鐵 速度將比飛機快

2018-07-10 01:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



大陸高鐵最高時速提升到350公里。圖為準備發車高鐵。 本報系資料庫 分享 facebook

至2017年底，大陸高鐵運營里程已達2.5萬公里，約占全球高鐵運營總里程的三分之二。根據《中長期鐵路網規劃》，預計到2020年，大陸高鐵里程還將進一步增至3萬公里以上，2025年達到3.8萬公里以上。

在穩居高鐵大國寶座後，速度躍升為當前大陸高鐵發展的首要目標。

2011年7月23日，一輛由北京開往福州的高鐵列車，與一輛杭州開往福州的列車，在浙江溫州發生追撞事故，導致40人死亡、172人受傷，其後大陸高鐵全面降速。原設計最高時速350公里的高鐵，改按時速300公里行駛，設計最高時速250公里的高鐵，按時速200公里開行。

一直到2014年，由河南鄭州至重慶萬州的「鄭萬高鐵」才恢復時速350公里的基礎設計。2017年9月21日，大陸高鐵新推出「復興號」列車，率先在京滬高鐵實現時速350公里運營，今年8月8日，京津城際鐵路也將加速至350公里。

在現有及新建高鐵系統逐步提升至時速350公里的同時，科技日報報導，大陸國家重點研發計畫—「時速400公里及以上高速客運裝備關鍵技術」項目，已於2016年11月啟動。

經濟日報提供 分享 facebook 而在6月下旬舉行的2018年世界交通運輸大會「高速鐵路技術發展論壇」上，西南交通大學首席教授張衛華透露，大陸也開始著手進行時速1,500公里的「超級高鐵」可行性研究，最快可望在2021年進行試驗。大陸高鐵技術專家、中國工程院副院長何華武認為，中國有可能在十年內就建好「超級高鐵」。

波音787時速約800公里至1,000公里，因此「超級高鐵」一旦成真，代表路上跑的將比天上飛的更快，未來從上海搭「超級高鐵」，不用1小時就能抵達北京。