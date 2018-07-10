河南台灣青年交流月啟動 350台生參加

2018-07-10 01:40 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－鄭州報導



兩岸師生齊聚河南，參加「2018河南省兩岸青年交流月暨第五屆台灣大學生中原文化之旅」活動啟動儀式。 圖／本報河南鄭州傳真 分享 facebook 河南省台辦、河南省教育廳共同主辦「2018河南省兩岸青年交流月暨第五屆台灣大學生中原文化之旅」活動啟動儀式，昨天在安陽工學院舉行。來自兩岸28所大學的師生代表總共400多人，參加了啟動儀式。

河南省委常委、統戰部部長孫守剛在啟動儀式上宣布：「2018河南省兩岸青年交流月暨第五屆台灣大學生中原文化之旅」正式啟動，孫守剛和大陸國台辦巡視員李勇向夏令營授營旗。

此次「2018河南省台灣青年交流月」活動，以「豫見華夏．感知河南」為主題，通過主題突出、豐富多彩的交流活動，不斷增強台灣青年對中華文化、中華民族的認同和對中原文化的瞭解，在台灣青少年中, 厚植「兩岸一家親」的理念，幫助兩岸青年學生在交流中相互了解，增進感情。

未來一個月時間，兩岸青年學子將分成十多個分營，到河南鄭州、開封、洛陽、安陽、焦作、周口等地開展各類交流活動。每個分營將根據本夏令營團組活動主題，通過舉辦講座、參訪觀光、課堂體驗、文藝演出、體驗式實習等形式，和河南的青年學子進行交流互動，建立一對一的友好聯絡關係，了解博大精深的中原歷史文化和河南經濟社會全面發展現狀。

此項活動是河南省規模最大的專項對台交流項目，自2007年以來，河南已連續11年舉辦兩岸青年暑期交流活動。這次活動以台灣青年感知中原文化、領略大陸中部地區發展現狀為主線，著重突出豫、台兩地大學生的交流與學習，使台灣的大學生更直觀地感知中原文化，增進文化認同，和兩地青年情感。

今年的交流月活動，來自台灣的學生規模達到350人，為歷年之最。