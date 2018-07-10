長江上空架「天梯」

2018-07-10 01:40 聯合報 新華社



滾滾長江的上空，一條優美的「天梯」鋪開。兩百多公尺高的武漢楊泗港長江大橋，近八十名工人日夜穿梭其間。楊泗港長江大橋主跨一千七百公尺，建成後將成為世界上跨度最大的雙層懸索橋。