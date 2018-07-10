野蠻施工 3天挖斷7電纜 深圳地鐵道歉

2018-07-10 01:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



「三天內挖斷七根電纜」，深圳供電局7月5日、7日連發多條微博追問深圳地鐵，「大家的命都是空調給的，您別大熱天挖我電纜哇」「對此問題再不重視不整改，明天你家我家附近電纜都可能再被挖斷」「三天兩起挖斷七根，地鐵野蠻施工是要讓電纜經脈全斷嗎？」

澎湃新聞報導，該事件引發眾多網友關注，深圳地鐵也通過微博致歉，並稱將對全市地鐵施工涉及地下管線的施工現場進行排查核查，防止類似事件再次發生。

7月5日下午，深圳供電局有限公司官方微博@深圳供電發布微博稱，「明明寫着『下有高壓電纜 嚴禁開挖』，你還挖，你又挖，還一挖就三條…八卦嶺平安大廈、盛世鵬程、城市主場、體育場充電站等5000戶和供電蜀黍共同控訴野蠻施工。」

該微博出示的照片顯示，在一處施工現場，工人正在施工作業，一旁豎有提示牌，「下有高壓電纜，嚴禁開挖」。

7月7日晚，@深圳供電 再次發微博懟地鐵野蠻施工，稱「7月5日挖斷三條電纜，今天下午又挖斷四條電纜，明明現場顯著標識提示下有高壓電纜，明明前兩天才挖斷一次，是要電纜經脈全斷嗎？深業上城、中廣核大廈、東方新天地、廣電大廈、建設銀行大廈等用戶停電」。

此外，深圳供電的微博還向深圳地鐵集團官方微博喊話：「對此問題再不重視不整改，明天你家我家附近電纜都可能再被挖斷」。