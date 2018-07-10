清水江畔 苗族賽舟

2018-07-10 01:40 聯合報 （新華社）



人們在施秉縣雙井鎮平寨村的清水江畔觀看獨木龍舟賽。

苗族獨木龍舟節是貴州省苗族侗族自治州臺江縣、施秉縣等地的傳統節日，這獨具特色的文化習俗，2008年列入國家級非物質文化遺產名錄。