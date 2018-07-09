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廣州中山大學爆#MeToo　重量級教授性騷擾女生長達6年

2018-07-09 20:49聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

網易新聞日前刊發了「她曾以為自己能逃開教授的手」一文，點名報導廣州中山大學人類學系教授、青年長江學者張鵬，涉嫌從2011年到2017年間持續性騷擾女學生和女教師的行為。中山大學今天正式回應，今年4月中大已開始調查，並做了內部通報。

一批中大校友發表聯署聲明，稱在5位女學生實名舉報，證據確鑿的情況下，中山大學校方卻竭力掩蓋，不斷刪帖，令人齒冷，呼籲中大校方公布當時對張鵬「黨內警告處分」的調查事實依據，並解釋為什麼張鵬能繼續任教。

星島日報報導，中山大學今天透過媒體回應，指中大已經關注到網上反映，人類學系教師張鵬有違師德師風的資訊。今年4月中大開始調查核實工作，之後基於調查核實情況，給予張鵬黨紀政紀處分並在單位內部進行通報。校方強調，網路傳聞與學校調查核實存在不相符的情況。

網易「她曾以為自己能逃開教授的手」的報導，點名指出中山大學社會學與人類學學院教授張鵬，於2011至2017年間持續性騷擾多名女學生，其中較嚴重的一次發生在今年4月，流傳的短片顯示，張鵬曾在課室與女生關燈獨處半小時，當張鵬離開課室時曾做出「抽褲頭」等動作；翌日該名女生的父親便到學校紀委辦公室大鬧，然而事件最終僅以「黨內處分」了事。

報導還引述其他受害人稱，張鵬利用「學科優勢」，例如趁野外實地考察的安排，製造女生獨處的機會，然後針對性地與女生攀談，期間動手動腳試探。另張鵬又趁深夜邀請女生「談論文」，在嚴厲指摘論文的問題後，有時也叫女生到實驗室，痛斥她們不知感恩，女生在陷入驚嚇與自責的狀態後，再好言安撫，趁機上下其手。

據了解，受害人舉報遭張鵬性騷擾的消息在校內傳開後，支持當事人的學生就校園反性騷擾機制曾作出建議，更傳送到院長、副院長、系主任的郵箱，但校方曾以「話題太敏感不宜公開討論」為由，甚至拒絕讓學生公開對提案進行辯論。

張鵬是學界重量級人物，專長是靈長類學研究，既是跨學科博士生導師，又擔任國際自然保護聯盟物種生存委員會委員，曾獲「2016年青年長江學者」榮譽。

廣州中山大學著名教授張鵬，涉嫌性騷擾女生、女教師長達六年，近日中山大學宣稱已做「...
廣州中山大學著名教授張鵬，涉嫌性騷擾女生、女教師長達六年，近日中山大學宣稱已做「黨內處分」。（微博照片）
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中山大學性騷擾考察

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