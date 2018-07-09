中國也缺電 今夏恐短缺逾一千萬千瓦

2018-07-09 17:58 中央社 台北9日電



中國先前電力產能過剩，但陸媒報導，6月底中國各省經信委、電力公司先後召開迎峰度夏工作會議，傳出中國今年夏天短缺電力升高。消息人士透露，最高可能短缺逾1000萬千瓦。

中國能源報報導，雖然中國國家能源局、電網公司均未對外發布最新預測數據。但一份國家電網公司統計文件顯示，2017年夏季高峰期，國家電網經營區內供應短缺為667萬千瓦。

報導又引述不具名的知情者透露，中國今夏電力短缺將擴大，最大值將超過1000萬千瓦。

超過1000千萬千瓦的總體供應短缺，與近年來電力產能過剩的認知形成反差。產能既然過剩，怎麼還會缺電？

中國國調中心調度計劃處處長胡超凡說，現在是缺電力，不是缺電量。局部地區短時間的缺電屬於季節性、結構性的電力短缺，不同於過去裝機不足時出現的大範圍「拉閘限電」。

中國國網能源研究院副總經濟師單葆國表示，中國十多年前發電裝機不足時，高峰期負荷3億多千瓦，最大電力缺口超過3000萬千瓦。那時候是「真缺電、硬缺電」。

單葆國說，根據預測，今年夏季國網經營範圍內最高負荷接近8億千瓦，即使用電高峰期電力缺口達到2000萬千瓦，在總負荷中的比重僅2.5%。