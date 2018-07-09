親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

管媽將接任教育部長？ 徐國勇：待確定後即會公布

6月4日F-16戰機撞山 隔一個多月黑盒子找到了！

中國也缺電 今夏恐短缺逾一千萬千瓦

2018-07-09 17:58中央社 台北9日電

中國先前電力產能過剩，但陸媒報導，6月底中國各省經信委、電力公司先後召開迎峰度夏工作會議，傳出中國今年夏天短缺電力升高。消息人士透露，最高可能短缺逾1000萬千瓦。

中國能源報報導，雖然中國國家能源局、電網公司均未對外發布最新預測數據。但一份國家電網公司統計文件顯示，2017年夏季高峰期，國家電網經營區內供應短缺為667萬千瓦。

報導又引述不具名的知情者透露，中國今夏電力短缺將擴大，最大值將超過1000萬千瓦。

超過1000千萬千瓦的總體供應短缺，與近年來電力產能過剩的認知形成反差。產能既然過剩，怎麼還會缺電？

中國國調中心調度計劃處處長胡超凡說，現在是缺電力，不是缺電量。局部地區短時間的缺電屬於季節性、結構性的電力短缺，不同於過去裝機不足時出現的大範圍「拉閘限電」。

中國國網能源研究院副總經濟師單葆國表示，中國十多年前發電裝機不足時，高峰期負荷3億多千瓦，最大電力缺口超過3000萬千瓦。那時候是「真缺電、硬缺電」。

單葆國說，根據預測，今年夏季國網經營範圍內最高負荷接近8億千瓦，即使用電高峰期電力缺口達到2000萬千瓦，在總負荷中的比重僅2.5%。

限電

相關新聞

走過一千天 陸維權律師被抓遭逮始末

2018-07-09 15:13

珀麗灣客運擬減渡輪班次 港千人抗議

2018-07-09 13:40

射程一公里雷射槍 外媒：中國維穩新器

2018-07-09 12:21

影／壯觀稻田畫「千手觀音」不是染色而是「栽」出來的

2018-07-09 11:14

東莞台協盃高球賽 未賽先轟動

2018-07-09 02:55

台灣大學生研習營 貴陽啟動

2018-07-09 02:55

三伏「天灸」火爆開場

2018-07-09 02:55

大閘蟹現場烹 中西人士齊品評

2018-07-09 02:55

江蘇淮安 荷花盛綻

2018-07-09 02:55

摃丸、牛肉麵 合肥飄台灣味

2018-07-09 02:55

兩岸微流行／五毛食品

2018-07-09 00:43

近38歲才大學畢業 姚明：曾不止一次想放棄

2018-07-08 23:29

1天連「整」3次 深圳女子昏迷6天不治

2018-07-08 16:45

中國控言論教師頻因言惹禍 一次看懂

2018-07-08 16:26

吸血木蝨王可致心衰竭 廣州「懸賞」每隻40元

2018-07-08 14:20

大陸河湖汙染嚴重 長江每立方米含2000件微塑膠粒

2018-07-08 13:53

玩很辣 重慶民眾酷暑挑戰泡辣椒水

2018-07-08 11:30

兩岸青發論壇 赴陸實習台生談兩岸差異

2018-07-08 11:30

抖音人氣旺 大陸美女在香港公車前拍片引眾怒

2018-07-08 10:49

土豪別墅遭查封 Hermès、LV塞滿200紙箱

2018-07-08 10:06

北京瞭望／我不是藥神 揭大陸百姓傷疤

2018-07-07 23:48

質疑官員履歷造假 中國評論員全家被帶走

2018-07-07 18:42

陸國企廠 千萬噸汙水排松花江

2018-07-07 16:03

入校一秒鐘 北京大學採刷臉入校

2018-07-07 14:59

香港連環非禮案 南亞色狼竟是中四生

2018-07-07 14:52

陸生赴美留學熱退燒 增幅連7年下降

2018-07-07 13:48

研究：中國古人喜洗頭抄經來消暑

2018-07-07 13:33

究責沙中線 港立會促運房局長、港鐵主席下台

2018-07-07 13:25

黃子華棟篤笑告別秀 黃牛拋票無人問

2018-07-07 13:22

色情網站衍生產業鏈 創辦人竟是19歲青年

2018-07-07 12:03

張學友演場會又有逃犯被逮 四月以來第六個

2018-07-07 10:20

窮人不配活？一個「走私犯」...戳中大陸百姓的痛

2018-07-07 09:00

我不是藥神賣座 中國官方聲明抗癌藥加快降價

2018-07-08 14:20
看更多

熱門文章

貿易戰中國聯歐抗美失敗 反憂歐洲放冷箭

2018-07-08 22:18

有指揮的即興？美學者：中國模式非傳統威權專制

2018-07-09 07:23

小米上市首日跌破發行價 至港幣16.6元

2018-07-09 09:32

傳中共禁止各省 擅掛習近平肖像

2018-07-09 12:17

嘉慶皇帝御用花瓶被英國老婦當拐杖桶 445萬賣出

2018-07-08 18:19

近38歲才大學畢業 姚明：曾不止一次想放棄

2018-07-08 23:29

自帶果汁機是哪招？ 陸網紅在海底撈僅花41元吃飽挨轟

2018-07-09 13:31

中國動力電池產業 繁榮的尷尬

2018-07-09 03:22

世足四強乏味 大陸前國腳嗆：對決太無聊

2018-07-09 12:43

射程一公里雷射槍 外媒：中國維穩新器

2018-07-09 12:21

貿易戰 林毅夫：美企美債是中方籌碼

2018-07-09 13:18

美艦過台海 劉結一批美打台灣牌

2018-07-09 00:43

鴻海FII上市滿月 距離高點下滑逾35%

2018-07-09 11:49

小米為何破發？ 有三個原因

2018-07-09 17:09

小米今港交所掛牌 雷軍三策略拚當全球智慧機三強

2018-07-09 00:01

小米IPO首日破發 雷軍：長期持有一定賺

2018-07-09 10:58

A股利多… 陸准兩類外國人開戶

2018-07-09 00:01

民團：中共連律師都抓 台灣人應警惕

2018-07-09 15:14

影／壯觀稻田畫「千手觀音」不是染色而是「栽」出來的

2018-07-09 11:14

A股證券帳戶 開放2類外國人

2018-07-08 23:56

小米IPO首日盤中跌5.7% 雷軍：未必不是好事

2018-07-09 10:14

雷軍致員工信：資本市場跌宕 小米能上市就是巨大成功

2018-07-08 20:54

大陸外匯存底6月增15億美元 結束兩連跌

2018-07-09 11:36

東莞台協盃高球賽 未賽先轟動

2018-07-09 02:55

中美貿易開打 大陸台商轉至東南亞避險

2018-07-09 13:57

獨角獸赴港股「避難」? 申報企業數量創新高

2018-07-09 12:01

三伏「天灸」火爆開場

2018-07-09 02:55

中國的理髮師 俄媒諷中企在俄租地濫伐森林

2018-07-08 19:23

上交所深夜信心喊話 中國A股開盤走高

2018-07-09 12:08

大閘蟹現場烹 中西人士齊品評

2018-07-09 02:55

兩岸微流行／五毛食品

2018-07-09 00:43

浙江推76條 給台企雙靠待遇

2018-07-09 00:43

台灣大學生研習營 貴陽啟動

2018-07-09 02:55

走過一千天 陸維權律師被抓遭逮始末

2018-07-09 15:13

江蘇淮安 荷花盛綻

2018-07-09 02:55

那些維權律師今安在？5歲稚童翹首望父歸

2018-07-09 15:14

人權組織籲中國政府釋放709大抓捕在押人士

2018-07-09 12:40

摃丸、牛肉麵 合肥飄台灣味

2018-07-09 02:55

海峽盃、台青培訓 上海瘋青創 一個周末搶搶滾

2018-07-09 02:55

台5大科技廠 Q2匯兌收益豐

2018-07-09 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top