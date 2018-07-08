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近38歲才大學畢業 姚明：曾不止一次想放棄

2018-07-08 23:29聯合報 記者新華社╱即時報導

上海交通大學8日舉行2018年本科生畢業典禮暨學位授予儀式，3300餘名畢業生揮別母校。即將38歲的中國籃協主席姚明代表畢業生發言，他透露，自己在校讀書，曾不止一次想過放棄，但還是堅持了下來。

新華社報導，作為上海交通大學安泰經濟與管理學院的一名畢業生，姚明和大家分享了自己求學的歷程和感悟。他說：「在未來某個合適的階段，試著把自己的未來與社會的未來結合起來。因為只有這樣才會給自己更大的空間去探索。」

發言中，姚明感謝自己的父母。「是你們的堅持甚至固執，要求我在17歲踏入CBA職業賽場前做出承諾，一定要在運動員生涯結束後回到學校讀完大學。如果沒有這個像封印一樣的承諾，在校讀書的幾年中我不止一次想到過終止。而通過這一歷程，我也更加相信學習的過程比結果還要重要。」

「這個社會可大可小，可能是一個群體，也可能只是自己的小家庭，不管怎麼樣，我們都會慢慢學會承擔超出個人的責任。」姚明說：「相信我，當一個人花了7年38歲才本科畢業的時候，他知道他在說什麼。」

2011年姚明正式成為上海交大的一名本科生，他曾經表示「讀書是讀給自己用的，不是讀給大家看的」。

「學習是為了更好地充實自己，所以我有很強的動力。」在上海交通大學期間，姚明潛心補課、求學，此外他還積極參與學校各類活動融入大學生活，曾經擔任學校第46屆運動會形象大使，在上海交通大學建校120周年紀念日之際表達祝福等。

上海交大8日舉行2018年畢業典禮，就讀交大安泰經濟與管理學院的姚明（前排立者）...
上海交大8日舉行2018年畢業典禮，就讀交大安泰經濟與管理學院的姚明（前排立者）代表畢業生發言。（新華社）
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