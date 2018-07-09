兩岸微流行／五毛食品

大陸校園周邊的五毛食品。 （取自網路） 分享 facebook

最近大陸各地政府陸續發出通知要有關部門加強整頓「五毛食品」，什麼是「五毛食品」呢？雖然大陸政府網軍常被諷稱為「五毛黨」，但「五毛食品」跟「五毛黨」沒啥關係，而是跟校園較有關。

所謂「五毛食品」是指校園及周邊、城鄉結合部、農村食品市場流行的小零食，價格便宜、單價大多是「五毛錢」，也稱為「五毛零食」。

在中國大陸常見的「五毛食品」包括辣條、薯片、糖果、飲料等，這些食品因價格低廉，有些食品口感辛辣刺激，色澤豔麗，以吸引兒童和青少年的喜愛和消費，因此大多擺放在校園周邊的小商店販售。

由於價格十分便宜，很多五毛食品不僅包裝簡陋，食品成分的資訊根本沒有標示或 隨意標示。例如，一些食品外包裝上印著烤魚片、牛肉棒等字樣，其實都是小麥粉、食用鹽，再加上辣椒、香料等成分製作而成。

更糟的是，很多「五毛食品」都是出自不合法、不合規的黑作坊，衛生狀況堪憂。最嚴重的是，為了達到吸引中小學生消費族群喜歡的口味和色澤，這些食品在生產過程中，會任意添加防腐劑、色素、香精等，因此大多數食品都有高油、高糖、高鹽或防腐劑超標等問題，不利消費者的身體健康。

所謂一分錢一分貨，「五毛食品」問題多，除取締不法商家，大陸有關部門也在推動宣傳進校園、進課堂等形式，向師生和家長說明長期食用「五毛食品」可能存在的健康風險，增強兒童、青少年安全消費意識及能力，並鼓勵家長及民眾投訴舉報「三無」產品及其銷售者。