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大閘蟹現場烹 中西人士齊品評

2018-07-09 02:55聯合報 ﹙中新社﹚

一場品蟹會在上海拉開帷幕，來自陽澄湖的大閘蟹現場烹飪，吸引路人圍觀。現場還有三位外國友人與上海大媽們展開一場吃蟹較量。

﹙中新社﹚
﹙中新社﹚
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上海大閘蟹海大

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