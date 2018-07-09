摃丸、牛肉麵 合肥飄台灣味

2018-07-09 02:55 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「我們店的回頭客很多，很大一部分去過台灣，他們來就是要尋找原汁原味的台灣味道。」來自台灣的餐飲從業者劉威克說。

中新社報導，在安徽合肥一商業街的盡頭，一家台灣摃丸餐廳格外受歡迎，即使已是下午三點多，客人仍絡繹不絕。餐廳負責人劉威克是台灣高雄人，2003年舉家來到合肥，2012年創辦了這家餐廳。

「兩岸的餐飲文化不同，在台灣通常經典的幾樣小吃，就能讓一家店開幾十年；但是在大陸，人們更追求新鮮感，要不斷推出新品，否則客人就會選擇其他店。」劉威克說。

與劉威克摃丸店緊鄰的，是合肥市台商協會監事長羅志富經營的「老樹牛肉麵」。

1993年羅志富從美國來到中國大陸。2012年他與其他來皖創業的台灣友人集聚在合肥開店，並將台灣味道帶過來。「在這邊做餐飲不只要勇氣，更需要堅持對餐飲的熱愛。」

羅志富說，兩岸的餐飲業需要找到好的結合點，台灣人到安徽要了解當地人的口味，做餐飲要看中遠景。

與羅志富秉承相同觀點的林高立來自台北市，他來大陸已有四年半，目前在合肥一家台灣烘焙店做副總兼技術總監。

林高立說：「合肥人接受的甜品甜度沒台灣那麼高，我們會降低甜度，也會根據安徽人的風俗習慣，在台灣風味甜品中加入安徽元素。我們的原料也會根據需要在當地採購，價格上更注重薄利多銷。」

安徽省台辦指出，截至目前，安徽省共有海峽兩岸青年創業基地、台灣工業園等各類涉台園區19個，在安徽創業就業的台灣青年近2000人。