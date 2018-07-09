東莞台協盃高球賽 未賽先轟動

東莞台協盃高爾夫球賽開打，多名選手三天內完成所有賽事，每天選手報到時間，提早到早上六點半，七點半準時開打，被形容比上班還早的球賽。去年還一口氣有兩名選手一桿進洞，開回兩輛賓士，導致保險公司慘賠，今年至今未答應承保。 東莞台協「台協盃」高爾夫球賽試打，有20多隊參加，未賽先轟動。 苗君平／攝影 分享 facebook

東莞台協第23屆台協盃高爾夫球賽，預定10月9日至12日在東城峰景高球場舉行，前天起舉行一連多天試打，有20多隊報名，場面熱烈，可說未賽先轟動。

負責承辦的協二區長沈文寶說，台協盃高球賽是由各協區輪流主辦，每年賽事熱烈，台商以球會友，連絡感情，已成為台商界一年一度的大事。

去年賽事承辦人也是東城台商分會長李文誠說，台協盃高球賽創下許多世界紀錄，每屆最少有700人報名參加，三天完成比賽，參賽人數也曾高達1000多人，四天內完成所有賽事，「這是所有商會舉辦高爾夫球賽沒有過的情形」。

他說，去年一口氣有兩名選手，創下一桿進洞的紀錄，各獲得一輛進口賓士轎車，每輛價值五、六十萬元人民幣，其他球賽少見。保險公司慘賠，到現在還不願比照去年模式承保。

由於一桿進洞頻繁，會中也通過一桿進洞的選手，必須捐出10%的車輛價值，回饋協會。李文誠強調，台協盃高爾夫球賽以聯誼為主，嚴禁有球隊從台灣找業選手或教練，一旦查獲將被除名。

東莞台協監事長王添財表示，很多台商年紀大，需要運動健康，高爾夫球賽最適合運動兼聯誼，也希望有更多年輕的台商加入，傳承與交流，讓賽事更加發揚光大。

今年台協盃高球賽號稱，融入創意、文化與公益的有品味高爾夫活動。主辦單位表示，中國古代貴族運動中，名為「捶丸」的神士社交活動，其實就是類似高爾夫球賽事。

這次就採用「捶丸」做為主題發想，希望導入運動、文化、美食與公益四個主軸，以東西藝術文化流的賽事形式，展現今年高球賽的活動特色。