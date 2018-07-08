吸血木蝨王可致心衰竭 廣州「懸賞」每隻40元

2018-07-08 14:20 中央社 台北8日電



中國大陸廣州市疾控中心近日呼籲民眾協助補捉一種會吸食人血的昆蟲「錐（虫春）」（俗稱木蝨王）。據指錐（虫春）會傳播美洲錐蟲病，潛伏期長達數十年，嚴重時可致心衰竭，甚至猝死。

綜合新浪網和羊城晚報報導，廣州市疾病預防控制中心指錐蟲病傳染源一旦輸入，極有可能造成本地傳播，因此呼籲民眾協助捉蟲，捕獲每隻錐（虫春）可獲人民幣8元（約合新台幣40元）獎勵金及健康諮詢服務。

錐（虫春）在廣州俗稱「木蝨王」，因頭部狹長似錐而得名，成蟲體長約2.5公分，呈黑或暗褐色，橢圓形，尾部尖或平，腹部側緣有紅或黃斑。

由於錐（虫春）幼蟲及成蟲都吸食人血，因此又稱為「接吻蟲」。牠們會叮咬人體，特別喜歡面部皮膚較薄的區域，例如嘴唇、眼瞼等。

廣州市疾控中心表示，錐（虫春）會傳播美洲錐蟲病。人類感染後不易發現，潛伏期長達20至30年。發病急性期患者會出現發燒、臉部水腫、淋巴結發炎、貧血；慢性期則常出現心肌炎、心力衰竭、巨食管炎、巨結腸、肺或腦栓塞，甚至猝死。

報導說，美洲錐蟲病確診率低，無預防疫苗，晚期沒有特效藥可治，在南美地區發病情況最嚴重，但鄰近中國大陸的日本已有病例。

疾控中心表示，錐（虫春）多藏身牆壁或木質物件縫隙，夜間會外出活動。