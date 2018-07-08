親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

年改催出軍公教選票？ 丁守中說話了

我不是藥神賣座 中國官方聲明抗癌藥加快降價

2018-07-08 14:20中央社 台北8日電

正值大陸喜劇電影「我不是藥神」熱映，片中碰觸高價藥、賣假藥等中國大陸社會痛點。中國國家醫療保障局今天聲明，各有關部門正積極落實抗癌藥降稅後續措施，督促推動抗癌藥加快降價。

中國人力資源社會保障部去年7月就公布「國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）」，賀癌平（Herceptin，大陸港澳稱「赫賽汀」）等15個療效確切但價格昂貴的癌症標靶藥品被納入醫保目錄。

中國官方媒體中新社今天報導，中國醫保局表示，對於目錄內的抗癌藥，下一步將進行專項招標採購，在充分考慮降稅影響的基礎上，通過市場競爭實現價格下降。

醫保目錄外的抗癌藥如何實現降價？醫保局表示，將進行准入談判，與企業協商確定合理的價格後納入目錄範圍，有效平衡患者臨床需求、企業合理利潤和基金承受能力。

據了解，近年來有關部門採取一系列措施，2017年居民個人支出占衛生總費用的比重下降到28.8%，較新一輪醫改前下降了12個百分點。抗癌藥方面，絕大多數臨床常用、療效確切的藥品都已納入醫保支付範圍。

醫保局還說，有關部門將按要求加速推進工作，讓民眾「早用上、用得起」好藥，逐步減輕重大疾病患者的醫藥費用負擔。

綜合陸媒報導，由大陸影星徐崢主演的電影「我不是藥神」大賣座，故事取材自真實案例，原型是「陸勇事件」。陸勇是無錫一名慢性白血病患者，在高藥價的逼迫下，走上了海外代購國外仿製藥的道路，他透過網購的信用卡幫很多病友代購仿製藥，被稱為抗癌藥「代購第一人」。

但陸勇於2014年被湖南省沅江市檢察院以涉嫌「妨礙信用卡管理罪」和「銷售假藥罪」提起公訴。消息爆出，數百名白血病患者聯名寫信，請求對陸勇免予刑事處罰，震驚中國大陸，最後檢察機關撤回對陸勇的起訴。

這部催淚的喜劇電影上映後立刻躍登中國大陸票房冠軍，並引發熱烈討論與迴響。

抗癌患者

相關新聞

大陸河湖汙染嚴重 長江每立方米含2000件微塑膠粒

2018-07-08 13:53

土豪別墅遭查封 Hermès、LV塞滿200紙箱

2018-07-08 10:06

北京瞭望／我不是藥神 揭大陸百姓傷疤

2018-07-07 23:48

吸血木蝨王可致心衰竭 廣州「懸賞」每隻40元

2018-07-08 14:20

玩很辣 重慶民眾酷暑挑戰泡辣椒水

2018-07-08 11:30

兩岸青發論壇 赴陸實習台生談兩岸差異

2018-07-08 11:30

抖音人氣旺 大陸美女在香港公車前拍片引眾怒

2018-07-08 10:49

質疑官員履歷造假 中國評論員全家被帶走

2018-07-07 18:42

陸國企廠 千萬噸汙水排松花江

2018-07-07 16:03

入校一秒鐘 北京大學採刷臉入校

2018-07-07 14:59

香港連環非禮案 南亞色狼竟是中四生

2018-07-07 14:52

陸生赴美留學熱退燒 增幅連7年下降

2018-07-07 13:48

研究：中國古人喜洗頭抄經來消暑

2018-07-07 13:33

究責沙中線 港立會促運房局長、港鐵主席下台

2018-07-07 13:25

黃子華棟篤笑告別秀 黃牛拋票無人問

2018-07-07 13:22

色情網站衍生產業鏈 創辦人竟是19歲青年

2018-07-07 12:03

張學友演場會又有逃犯被逮 四月以來第六個

2018-07-07 10:20

窮人不配活？一個「走私犯」...戳中大陸百姓的痛

2018-07-07 09:00

香江風情／香港書展的預熱與焦點

2018-07-07 00:25

觸碰大陸社會痛點 「我不是藥神」票房奪冠

2018-07-06 19:20

洱海洗車罰2000元 警：不划算別再犯！

2018-07-06 18:59

潑墨之後…習近平畫像又遭殃 這回被塗泥巴

2018-07-06 18:13

海南小型飛機訓練墜入水庫 1死1失蹤

2018-07-06 17:52

退休警司女兒藏大麻罪成 判罰款1萬港元

2018-07-06 12:39

「山寨」台灣貢茶遭踢爆 店主狂奔拒答

2018-07-06 12:38

拿九巴出氣 刺針狂徒落網 連日10案涉3案

2018-07-06 12:37

郊野公園邊陲建公屋？港府：美麗誤會

2018-07-06 12:35

「溝通機制不良」 港府斥港鐵無能

2018-07-06 12:32

港鐵沙中線承建商禮頓 爆頻邀立會議員密會

2018-07-06 12:31

中聯辦指示港媒 封殺反中評論者

2018-07-05 21:05

七成港青視港府威權 尋新公民覺醒

2018-07-05 20:59
看更多

熱門文章

土豪別墅遭查封 Hermès、LV塞滿200紙箱

2018-07-08 10:06

會見劉結一 洪秀柱：我們都是中國人

2018-07-07 19:04

理財平台倒店35萬人被騙50億 主犯小學畢業

2018-07-08 12:52

紐西蘭發表國防政策聲明 罕見點名批評中國

2018-07-07 15:22

比特幣人民幣交易比例 從90%降至1%

2018-07-07 15:03

外賣快遞員當網紅 直播生吞49隻泥鰍下場悲慘

2018-07-08 12:27

北京瞭望／我不是藥神 揭大陸百姓傷疤

2018-07-07 23:48

中國旅美學者：文革後 紅衛兵在靈魂深處真造反

2018-07-07 22:37

中共撤銷挪威鮭魚進口禁令 劉曉波獲諾獎後中挪交惡

2018-07-08 11:06

抖音人氣旺 大陸美女在香港公車前拍片引眾怒

2018-07-08 10:49

徐友漁：文革不能完全複製 但正返回中國的現實

2018-07-07 22:31

吸納赴陸創業 北京還要台青推進和平統一

2018-07-07 18:42

李克強：中國經濟有「三個不會變」

2018-07-07 20:01

陸網貸平台集中爆雷 上半年逾7百家倒閉

2018-07-07 22:36

陸國企廠 千萬噸汙水排松花江

2018-07-07 16:03

陸六檔獨角獸基金 吸金4,800億

2018-07-08 00:46

「16+1合作」要把歐洲搞分裂？李克強：誤解

2018-07-07 20:18

入校一秒鐘 北京大學採刷臉入校

2018-07-07 14:59

質疑官員履歷造假 中國評論員全家被帶走

2018-07-07 18:42

美艦航經台海 劉結一：堅決反對任何危害國家利益之事

2018-07-08 12:27

專家：格陵蘭或將取代澳洲 為中國供應礦產

2018-07-07 18:46

兩岸人物／中興李自學 扛下復工重任

2018-07-08 00:52

劉結一會洪秀柱 關心兩岸青年

2018-07-07 23:58

陸券商理財帳戶 官方叫停

2018-07-08 00:52

兩岸青發論壇 赴陸實習台生談兩岸差異

2018-07-08 11:30

李克強出席16+1論壇 強調中國3個不會變

2018-07-08 06:38

61家新三板公司 遭強制摘牌

2018-07-08 00:52

貿易戰首日 中國股市未跌反漲

2018-07-07 14:53

香港連環非禮案 南亞色狼竟是中四生

2018-07-07 14:52

兩岸人物／中行新行長 帶陸企走出去

2018-07-08 00:52

大陸河湖汙染嚴重 長江每立方米含2000件微塑膠粒

2018-07-08 13:53

中共商務副部長：保護智財權官方發文反對強制技術轉讓

2018-07-08 11:26

12樓加蓋到18樓 東莞離譜違建遭拆除

2018-07-07 22:38

陸學者：股匯雙跌慘劇 不致重演

2018-07-08 00:46

我不是藥神賣座 中國官方聲明抗癌藥加快降價

2018-07-08 14:20

美艦航經台海 劉結一：別幫美國打台灣牌

2018-07-08 14:20

兩岸IPO吸引力 此消彼長

2018-07-08 00:00

吸血木蝨王可致心衰竭 廣州「懸賞」每隻40元

2018-07-08 14:20

玩很辣 重慶民眾酷暑挑戰泡辣椒水

2018-07-08 11:30

深交所將改進停牌制度

2018-07-08 00:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top