我不是藥神賣座 中國官方聲明抗癌藥加快降價

2018-07-08 14:20 中央社 台北8日電



正值大陸喜劇電影「我不是藥神」熱映，片中碰觸高價藥、賣假藥等中國大陸社會痛點。中國國家醫療保障局今天聲明，各有關部門正積極落實抗癌藥降稅後續措施，督促推動抗癌藥加快降價。

中國人力資源社會保障部去年7月就公布「國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2017年版）」，賀癌平（Herceptin，大陸港澳稱「赫賽汀」）等15個療效確切但價格昂貴的癌症標靶藥品被納入醫保目錄。

中國官方媒體中新社今天報導，中國醫保局表示，對於目錄內的抗癌藥，下一步將進行專項招標採購，在充分考慮降稅影響的基礎上，通過市場競爭實現價格下降。

醫保目錄外的抗癌藥如何實現降價？醫保局表示，將進行准入談判，與企業協商確定合理的價格後納入目錄範圍，有效平衡患者臨床需求、企業合理利潤和基金承受能力。

據了解，近年來有關部門採取一系列措施，2017年居民個人支出占衛生總費用的比重下降到28.8%，較新一輪醫改前下降了12個百分點。抗癌藥方面，絕大多數臨床常用、療效確切的藥品都已納入醫保支付範圍。

醫保局還說，有關部門將按要求加速推進工作，讓民眾「早用上、用得起」好藥，逐步減輕重大疾病患者的醫藥費用負擔。

綜合陸媒報導，由大陸影星徐崢主演的電影「我不是藥神」大賣座，故事取材自真實案例，原型是「陸勇事件」。陸勇是無錫一名慢性白血病患者，在高藥價的逼迫下，走上了海外代購國外仿製藥的道路，他透過網購的信用卡幫很多病友代購仿製藥，被稱為抗癌藥「代購第一人」。

但陸勇於2014年被湖南省沅江市檢察院以涉嫌「妨礙信用卡管理罪」和「銷售假藥罪」提起公訴。消息爆出，數百名白血病患者聯名寫信，請求對陸勇免予刑事處罰，震驚中國大陸，最後檢察機關撤回對陸勇的起訴。

這部催淚的喜劇電影上映後立刻躍登中國大陸票房冠軍，並引發熱烈討論與迴響。