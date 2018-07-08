兩岸青發論壇 赴陸實習台生談兩岸差異

2018-07-08 11:30 中央社 杭州8日電



首屆海峽兩岸青年發展論壇今天登場，現場有許多台灣青年此行目的是到大陸實習，盼藉由了解兩岸差異，規劃未來職涯。中共浙江省委書記車俊在致詞時，趁機發布「對台76條」。

首屆海峽兩岸青年發展論壇今天在浙江省杭州開幕，據大會報告，開幕式暨主論壇現場共有500、600名兩岸人士與青年參加。中共浙江省委書記車俊、前國民黨主席洪秀柱、中國大陸國台辦主任劉結一出席。

在場參加活動的中國科技大學資管系大三學生盧建宏表示，這次到大陸主要是赴陸企實習，順道被安排參加活動，他希望藉由未來1個月的實習深入了解大陸，最想知道為何那麼多的台灣企業都到大陸設廠。

初到大陸第3天，盧建宏對兩岸的生活差異已有一些感受。他說，兩岸的交通運輸差別最大，大陸地鐵要層層安檢，但台灣的捷運不用，大陸這樣做的好處可能是比較安全，但常要花時間等待。

中國文化大學國際企業與管理系大四學生吳庭萱同樣因赴陸實習而被安排到場參加活動，她表示，大陸感覺很競爭，加上先前在美國遊學時認識的大陸青年感覺都很有想法，使她想利用暑假脫離台灣舒適圈一探究竟。

吳庭萱指出，大陸有很多知名的國際企業例如阿里巴巴，在課堂上都聽過它們對電商的創新與嘗試，她很想知道是一個什麼樣的大環境所造就。來大陸第3天，她目前的感覺是行人與車輛互不相讓，大陸民眾性子似乎很急。

車俊在致詞時提出3組浙台交流數據。首先，浙江每年邀請4000名左右的台灣青年到浙江交流，目前在浙江就讀的台灣學生約400多人；第二，浙江自2011年起每年邀請台灣大學生到浙江暑期實習，至今邀請1411名台灣人。

第三，浙江省已經有8個海峽兩岸青年就業創業基地，共累積200多個台灣團隊、企業入駐，在浙江就業的台灣青年約有2000多人。車俊致詞最後並發布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，共計76條。