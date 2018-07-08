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玩很辣 重慶民眾酷暑挑戰泡辣椒水

2018-07-08 11:30中央社 台北8日電

酷熱天，中國大陸重慶市一水上樂園昨天舉行辣桶挑戰賽，大型水桶內泡滿各種辣椒，遊客如能堅持在辣椒水中浸泡5分鐘就能獲得禮品。竟吸引不少民眾在高溫天體驗「火上澆油」的感覺。

重慶夏天素有「火爐」稱號。綜合中新網和重慶商報報導，重慶涪陵一處水上樂園7日下午上演一場泡辣椒桶挑戰賽，挑戰者可在普通辣、變態辣、地獄辣或真的不辣4種辣椒桶中任選一桶挑戰，泡滿5分鐘即挑戰成功。

挑戰成功者都可現場領一瓶進口紅酒。

李姓參賽民眾說，很刺激，一點都不辣，重慶妹子都是出了名的辣妹子，不怕辣。

高溫

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