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土豪別墅遭查封 Hermès LV塞滿200紙箱

2018-07-08 10:06聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

Hermès、LVGucci、Prada等名牌足足裝滿了200箱，到底誰是這些寶貝的主人呢？浙江紹興一名土豪因為欠債近3600萬人民幣未還，周五（6日）被當地法院下令，查封土豪770平方米的別墅，執行任務的警方還將今次行動在網上直播，吸引了50萬觀眾在網上收看。

據華西都市報報導，這幢別墅位於浙江紹興伊美豪爵華庭小區，面積近770平方米，內櫳裝修豪華，屬於江蘇建築商王雲（化名）及其妻子所有。王雲和張力（化名）10年前，以承辦工程為由「籌錢」，先後13次向李華（化名）借錢近3600萬元，並寫下借據。不過，王張拖了多年尚未還錢，李華便於2015年6月11日，向諸暨市人民法院入稟狀告；法院做出一審判決要求王張二人共同歸還李華借款本金3597.5萬元，並支付相應利息，另判令張力歸還李華本金75萬元及相關利息。

王張不服上訊，被紹興中院駁回。二審判決生效後，王雲和張力一直沒有還錢，債主李華只好向諸暨市法院申請強制令，並於2016年4月13日立案受理，先後通過拍賣、對拘留被告等強制手段，為李華拿尋900多萬財產，但至今兩人仍未償還所有款項，王張當年被列入失信被執行人名單。

周五，法院下令查封王名下位於浙江紹興的別墅，並於現場將屋內名牌，包括Hermès、LV、Gucci、Prada等衣物鞋履、家居用品一一帶走，更裝滿了200個紙箱。此外，土豪家的大廳還養着一缸金龍魚，據知情人士透露，缸裏的魚都價值不菲，一條要價幾萬元。

別墅的查封過程，更被放上網直播，吸引約50萬名觀眾。法院相關負責人指出，王雲的這宗案件，對大眾可有警示作用，而被充公的別墅，稍後會在法院公開拍賣。

被強制查封的豪宅裡，Hermès LV一共裝滿了二百個大紙箱。（微博照片）
被強制查封的豪宅裡，Hermès LV一共裝滿了二百個大紙箱。（微博照片）
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被強制查封的豪宅，裝潢十分華麗。（華西都市報）
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土豪GucciLV

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