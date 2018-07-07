陸獨立媒體人被抓 官方指網路炒作牟利

2018-07-07 18:47 中央社 台北7日電



在外媒報導中國大陸獨立媒體人陳杰人與外界失聯多日後，湖南省公安機關今天表示，陳杰人因涉嫌「以網牟利」，進行非法經營、敲詐勒索等，已被公安機關依法採取刑事強制措施。

根據湖南新聞網站紅網今天下午報導，湖南公安機關破獲一起「以網牟利」案，初步查明，陳杰人或夥同他人，以營利為目的，使用網路發帖炒作、刪帖等手段，從中非法牟利。

公安機關還說，陳杰人大量搜集、歪曲、誇大有關單位和個人負面資訊，以在網上曝光、負面炒作相要脅，大肆進行敲詐勒索，獲取巨額資金和非法財產；多次冒充領導親屬和國家機關工作人員身分招搖撞騙。

法國國際廣播電台（RFI）與美國之音中文網（VOA）先前報導，陳杰人6月25日曾在網上實名舉報湖南邵陽市市委書記鄧廣雁涉嫌嚴重失職和瀆職。陳杰人涉案可能與此有關。

湖南省委機關報：湖南日報隨後於7月5日在頭版發表評論稱，「有人把網絡視作為所欲為的自留地，熱衷製造和放大負面輿情，以發聲上位、藉監督牟利…在網路空間長袖善舞，引來不明真相者圍觀和粉絲跟風炒作，形成輿論漩渦」。

陳杰人2001年畢業於北京清華大學法學院後，擔任記者及時事評論工作，在8年主流新聞職業生涯中，曾在南方週末、中國青年報、新京報、人民日報等媒體發表上千篇時事評論文章，內容涉及人權保護、政府訊息公開和選舉制度完善等。

陳杰人的微信號寫著「關心身邊的人和事，關注公共秩序、促進公民社會、維護法治人權。以理性的觀察和思考認識社會，並提出合理建議。」他也曾因為突出監督公權力的言論，3次遭解除媒體職務。

有網民指出，陳杰人主辦的自媒體公眾號「杰人觀察視角」已於5日被封，他經常更新的微信朋友圈也自3日下午就停止更新。