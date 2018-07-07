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專家：格陵蘭或將取代澳洲 為中國供應礦產

2018-07-07 18:46中央社 台北7日電

俄媒報導，在中國積極布局下，格陵蘭島或將取代澳洲成為中國主要礦產供應地。專家認為，大約半年後，澳洲商界將感受到澳洲對中錯誤路線的後果。

大部分區域位處北極圈的格陵蘭，是世界第一大島，擁有豐富的礦藏，目前是丹麥王國的自治區，但格陵蘭一直有極高的獨立呼聲。

俄羅斯衛星通訊社6日引述莫斯科外交學院專家扎哈里耶夫指出，一旦澳洲對中澳兩國商業邁出不友好步伐，中國已擁有相當不錯的「安全囊」，就是從丹麥屬地格陵蘭島進口原料。他預測，2019年初，格陵蘭的鈾、黃金、銅、鋅和稀土金屬供應可望大舉強化。

扎哈里耶夫認為，大約半年後，澳洲商界將感受到澳洲對中國錯誤路線的後果。不久前，中國海關留置澳洲6家公司葡萄酒，僅是「小試身手」而已。中方還有不少其他經濟槓桿，以應對澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）政府對中強硬政策。

他指出，中國或將阻滯從澳洲購買原料的供應線。近年，中國已經成為澳洲鐵礦石、鈾、黃金和稀有金屬的主要夥伴。但與此同時，中國也在有計劃與替代供應國發展關係。其中之一就是丹麥。

扎哈里耶夫指出，目前，中國從事鋼鐵和合金生產、此前從澳洲進口鐵礦石的公司，已經獲得格陵蘭首府努克市東北部鐵礦石礦開採合約。對格陵蘭來說，這是開採史上最大的一筆合約，總額為23.5億美元。

此外，島上還發現其他礦產資源。比如南部地區的鈾礦，在科瓦內灣（Kvanefjeld）找到了很大的鋅、稀有金屬和金礦，這些都是澳洲對中主打礦產。另外，中國廣東省已經建起澳洲和格陵蘭原料加工廠。

報導指出，因為澳洲與中國關係逐漸走衰，這些此前僅加工澳洲原料的設備正進行現代化改造，以加工格陵蘭島的礦石。設備改造過程並不複雜，而且，中方已經為改造投入巨資。

根據報導，中國一些公司已在格陵蘭積極運作，其中包括建旭、中潤、江西銅業集團。這些公司在格陵蘭東部獲得採銅特許權。江西銅業集團和格陵蘭北歐礦業已進行一系列談判，簡化中國公司銅礦開採程序。在澳洲對中不友好背景下，這些都是相當重要的舉措。

此外，中國最大鐵礦和煤炭開採公司俊安集團也計劃在格陵蘭島沿岸投資20億美元勘探開採鐵礦石。這只是對澳洲出口商的潛在挑戰，儘管目前澳方因對中有良好的物流體系而暫時相對安全。

報導並指出，中國正在丹麥尋找新的可供應鐵礦石的夥伴。從前景看，這些合作夥伴可替代中國市場上的澳洲產品。

澳洲丹麥俄羅斯

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