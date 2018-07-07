質疑官員履歷造假 中國評論員全家被帶走

2018-07-07 18:42 世界日報 中國新聞組╱北京7日電



獨立評論員陳杰人4日被公安以涉嫌「敲詐勒索、非法經營」罪名帶走調查，他的家人也一併被帶走。陳杰人被帶走前，曾撰文質疑湖南省委常委簡歷造假，還曾實名舉報湖南邵陽市紀委書記，他得好友認為是政府報復。

明報報導，陳杰人好友朱超指出，陳的妻子鄧江秀、弟弟陳偉人和陳敏人等「同時在（4日中午）12時左右被帶走」。朱超表示，他的家人沒有任何罪名，估計當局為了不讓家人組織「營救」，所以帶走陳的所有家人。當局沒有發出任何法律文件。

據網上流傳消息，陳杰人因涉嫌敲詐勒索、非法經營接受調查，陳杰人另一名朋友賀先生稱，陳杰人在北京經營商業法律生意，「他本身是律師，這方面是專業」，不相信他會敲詐或非法經營

「90%是湖南打擊報復」，朱超指陳杰人2日在其公號「杰人觀察」撰文質疑謝建輝簡歷或造假，但文章發布第2天遭刪除。湖南省委機關報《湖南日報》5日頭版發表署名文章，批評「有人熱中於製造和放大負面輿情，以發聲上位、藉監督牟利」，「有的甚至實施敲詐勒索，唯利是圖」。

另據自由亞洲電台報導，今年6月25日，陳杰人曾在網上公開實名舉報湖南邵陽市紀委書記鄧廣雁嚴重失職和瀆職。目前，陳杰人的微信公眾號顯示「由用戶投訴並經平台審核，涉嫌違反相關法律法規，帳號已被停止使用」。

報導說，一些媒體人接獲通知，不得報導此事，目前所有網上有關陳杰人被抓的文章都遭到刪除。

畢業於清華大學法學院的陳杰人是中國資深的媒體人，先後在《南方周末》、《中國青年報》、《新京報》、《人民日報》等媒體上發表了2000多篇評論文章。2011年，陳杰人因發表批評性言論，被人民日報社解聘。