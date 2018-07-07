紐西蘭發表國防政策聲明 罕見點名批評中國

2018-07-07 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



紐西蘭國防部長羅恩•馬克發布的最新《戰略性國防政策聲明》，罕見點名關切南海問題，並對中國大陸在太平洋地區日益增長的影響力表示擔憂。

觀察者網報導，在這份長達40頁的報告中，共提到中國33次。紐西蘭國家廣播電視台評論稱，這是紐西蘭政府第一次將所謂的「中國威脅」寫入正式報告。

報導稱，紐西蘭政府之前一直避免批評中國。紐西蘭國防部長這次則宣稱，對中國的批評「是朋友該做的」。外界尚不確定這是否意味紐西蘭政府對大陸的政策將轉向。

這份政策聲明建立在包括2016國防白皮書等現存政策的基礎上，新的聲明主要討論一些新領域的行動，包括氣候變化、網路安全、太空風險，以及對比紐西蘭強大國家的關注等。

馬克表示，這次的聲明完全透明地展示了紐西蘭政府對中國的看法。

聲明文件指出，民粹主義和民族主義，正使西方國家向內看，但中國卻更加自信地向前走，包括通過一帶一路等倡議建立更廣闊的聯繫。

文件多次提及對中國挑戰既有國際秩序的擔憂，例如：中國開闢出另類的發展模式，對西方傳統思維構成挑戰。隨著中國貿易關係和經濟實力顯著增長，使其有能力更自信地維護自身利益。

文件指出，儘管世界越來越多極化，各個國家的角色可能也會越來越多，尤其是對中國而言，其貿易關係帶來了更多繁榮和連帶關係，但追求這些目標的部分行動卻在挑戰既有的秩序。無論是國內事務，還是國際事務的參與，中國對人權和資訊自由所持的觀點均與紐西蘭形成鮮明對比。

這份報告強調，澳洲是紐西蘭最好的朋友。防衛和安全是纽澳關係重要的組成部分。無論在區域間還是國際上，兩國之間的軍事合作都非常密切。紐西蘭將繼續和澳洲緊密合作，以應對一系列的安全事務。如果澳洲遭受軍事攻擊，紐西蘭承諾立即做出回應。