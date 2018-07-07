陸生赴美留學熱退燒 增幅連7年下降

2018-07-07 13:48 中央社 杭州7日電



示意圖。美國一直以來都是中國學生出國留學的首選國家。但是，美國一家機構發布的數據顯示，這股美國留學熱似乎在退燒。圖／ingimage 分享 facebook

數據顯示，中國赴美留學人數增幅已連續7年下降，原因包括學費太貴、學制太長、人才政策吸引力低。業者認為，美國留學熱退燒，反映的是中國民眾留學選擇漸趨理性化。

美國一直以來都是中國學生出國留學的首選國家。但是，美國一家機構發布的數據顯示，這股美國留學熱似乎在退燒。人民日報海外網報導，從2009與2010學年開始，赴美留學人數增幅已連續7年下降。

這份2017至2018年期間的「在美留學生數據報告」統計，在美持F-1學生簽證和M-1非學術培訓簽證的學生總數，較去年減少0.5%。其中，中國學生數量為37萬7070人，位居第一，但增幅卻大不如前。

有學生反映，學費太貴是原因之一。正準備前往南韓留學的林佳說，她曾考慮過去美國，但在南韓留學一年總花費大約人民幣20多萬（新台幣約92.8萬元），這個數目在美國留學是遠遠不夠的。

美國較長的學制被認為是導致留學費用昂貴的重要因素。有業者表示，包括新加坡、紐西蘭在內的英聯邦國家，大學讀3年，碩士讀1年，留學時間極大縮短，所需的留學費用也會少一些。

此外，與美國相比，其他國家積極的國際學生政策和寬鬆的政治環境，對於留學生的吸引力逐步提升。以新加坡為例，在當地學習生活一到兩年，就有資格享受當地的人才引進優惠政策。

業者石琪認為，中國改革開放40年來，越來越多的學生和家長不再盲目以崇洋心態去看待留學的意義。此外，網路時代資訊發達，訊息對稱，加上新一代年輕人的獨立性格，都有助做出理性的留學選擇。