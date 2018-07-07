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研究：中國古人喜洗頭抄經來消暑

2018-07-07 13:33中央社 香港7日電

據研究，中國古人在小暑來臨後，喜以洗頭、抄經等方法消暑。圖／ingimage
據研究，中國古人在小暑來臨後，喜以洗頭、抄經等方法消暑。圖／ingimage
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今天是中國農曆的小暑，據專家對敦煌壁畫的考究，中國古人在小暑來臨後，喜以洗頭、抄經等方法消暑。

澎湃新聞網今天在報導中引述敦煌研究院的考究指出，在敦煌壁畫裡可以捕捉到一套古人列出的「消夏指南」，當中有洗頭、理髮、剃鬚、抄經、鮮花果盤、孩童戲水、汲井水納涼等。

據報導，成於隋的莫高窟第302窟的壁畫就顯示，畫面中央3人正通過桔槔原理（即我們今天所說的杠杆原理）從井中汲水，用清涼的井水洗臉，帶來涼快。

屬於五代的莫高窟第146窟的壁畫則顯示，有人把井水倒進圓盆中，彎腰低頭把腦袋紮進水裡。

成於初唐的莫高窟第220窟和第329窟的壁畫都顯示，無論是復古條紋背帶褲，還是時尚撞色吊帶衫，唐代的小孩走路都帶風。

研究指出，「他們大膽吸收外來國度的服飾風格，能露就露……這麼熱的天，別說襦裙和直裾，就連半臂都嫌囉嗦。」

另外，成於中唐的榆林窟第25窟的壁畫顯示，「普通青年洗頭降溫，文藝青年摺扇納涼，佛系青年抄經避暑。」

報導指出，信奉佛教的唐朝人，在天熱時進山避世，鳥鳴山澗、樹影婆娑，在此伏案抄經，當然是由內而外的清涼。

據報導，敦煌文獻記載：「六月三休（伏）日，昔賈誼避三伏，以其盛夏，六月三庚日，南方有鳩鳥至，以助太陽，銷鑠萬物，故損害於人，是以避忌之此日也。」

報導指出，古代避暑之俗的確存在，在小暑之後的三伏日，唐代官府是給大家一天法定假日的，任隨大家打水洗頭或進山抄經等。

報導認為，「古代人比現代人更懂得張弛有度，春種秋收時爭分奪秒不馬虎，暑氣蒸人時務務虛也未嘗不可，這是忙碌與休憩的交響，是值得借鑒的生存哲學。」

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