怕KPI未達標 江蘇泰興拆3百多塊廣告看板

2018-07-07 12:39 中央社 北京7日電



江蘇泰州泰興市4月因拆除違法高速公路沿線廣告看板不力，遭上級批評。隨後便在2個月內強行拆除300多塊看板，卻引起違法強拆疑慮。

澎湃新聞報導，當地多名廣告業主近日向媒體反映，建設廣告牌之初，已獲政府部門審批，此時卻被認定為違法建築，且基層政府在未通知業主，未履行相關手續的情況下，居然強行拆除廣告看板，實在不能理解。

業主認為，當地政府涉嫌行政違法。部分廣告業主也已向泰州市政府申請行政覆議，或向法院提起行政訴訟。

據報導，這次強拆廣告看板糾紛，涉及數十家廣告公司及村級組織。

報導表示，江蘇省政府2017年2月下發文件，要求對國道省道、高速公路、航道、港口碼頭、鐵路周邊開展潔化、綠化、美化「五項行動」。

報導引述泰興「五項行動」小組辦公室聯絡員田留軍表示，由於泰興境內有京滬、寧靖鹽等多條高速公路，里程較長，沿線廣告看板數量眾多，僅違法建設就達378塊，涉及近10個鄉鎮。

田留軍表示，泰興市4月18日因為拆除違法廣告不力，被泰州市效能辦公室以「不作為」加以批評，泰州市還派人到泰興進行督查，若問題未及時整改，有可能會被頒發「蝸牛獎」。

田留軍說，據了解，鄉鎮無權許可高速公路沿線廣告經營，對於鄉鎮政府批准業主建設廣告牌的問題，泰興市紀委或將介入，調查是否存在違法、違紀問題。如果證照涉嫌造假，公安部門或將進行調查。