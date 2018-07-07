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影╱超跑車禍2死3傷畫面曝光 瞬間爆出濃煙

窮人不配活？一個「走私犯」...戳中大陸百姓的痛

2018-07-07 09:00聯合報 特派記者林庭瑤／報導

夾在世足賽火熱賽事的縫隙中，中國大陸電影「我不是藥神」頑強衝出高票房，號稱「零負評」，上映首日票房突破3億元人民幣（約14億台幣），影院內再現高朋滿座。

為錢鋌而走險 小人物故事

影片「我不是藥神」故事設置在2002年的上海，油膩中年的程勇（徐崢飾演），本來是印度神油的小商販，他上有老下有小，卻窮得沒錢交房租，為能留住孩子的撫養權，也讓重病老爸住院治療，程勇鋌而走險，為慢粒白血病人「走私藥物」（慢粒白血病的全稱是「慢性粒細胞性白血病」）。

白血病又稱為「血癌」，是骨髓等處的造血幹細胞發生變異後形成的惡性腫瘤。病友靠著吃「格列寧」延長生命的長度，但正版瑞士生產的「格列寧」一個療程要人民幣4萬元，而印度仿製的格列寧一開始賣4000元，但程勇最後為救人降到500元。

賺錢或救命？ 道德拉鋸戰

「生命就是金錢！」程勇原本只是個利己主義者，世俗地想要賺進大把鈔票，他與印度仿製藥廠談判，成為「格列寧」的獨家代理商。但隨著故事發展，有家庭照顧重擔的程勇擔心因走私身繫囹圄，但他又被白血病友視為「藥神」，一場關於救贖的拉鋸戰在波濤洶湧中展開。

著名導演、演員徐崢（左）最近出演電影「我不是藥神」叫好又叫座。 （中新社）
著名導演、演員徐崢（左）最近出演電影「我不是藥神」叫好又叫座。 （中新社）
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黑色喜劇 講的是真人真事

前半段，這部戲呈現黑色喜劇。比如程勇在印度要走私藥品時，遇到印度人敲竹槓，他邊掏錢邊罵。後半段，程勇各種仗義舉動，及病友對程勇善舉的回饋，成了不少觀眾的哭點。這部影片改編自真實事件。電影原型的「藥俠」是罹患慢粒白血病的陸勇。電影中的特效藥「格列寧」原名為甲磺酸伊馬替尼片（又名格列衛），可以讓慢性粒細胞白血病患者的十年生存率增加90%，但是藥價高昂。

市井小民 為病友代購遭關

陸勇在34歲那年確診為慢性粒細胞白血病，吃了兩年抗癌藥「格列衛」，花費人民幣56.4萬元。「每吞一粒藥200元（人民幣），其實都是在吞錢。」後來他改用印度藥企Cyno的仿製藥，效果差不多，但價格只要1/20。他把這些藥推薦給其他病友，還幫忙代購，結果因「涉嫌妨礙信用卡管理罪和銷售假藥罪」被捕。

1002名癌患者 站出來聲援

陸勇的遭遇得到廣泛同情。有1002名癌症患者在聯名信上簽名聲援，說陸勇「使更多的患者獲得了自救路徑，從而逐步走出人生災難深淵」。一年後，檢方決定不起訴陸勇，陸勇在看守所總共待了135天。

電影「我不是藥神」的演員王傳君（左）、譚卓（右）。 （中新社）
電影「我不是藥神」的演員王傳君（左）、譚卓（右）。 （中新社）
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電影虛幻世界 說真實困境

其實，電影戳中了生活在中國大陸的痛點：「咱老百姓不敢病，病不起。」電影裡有一個藥販子對徐崢說了句話：「這個世界上只有一種病，窮病。」

電影中一位老人奉勸警察不要追查藥販子，句句扎入人心，「4萬元（人民幣）一瓶的正規藥，我吃了3年，房子被吃沒了、家人被吃垮了，我只想活命...誰家沒個病人，你能保證一輩子不生病嗎？」電影以嚴肅態度關注社會深度話題，包括了警察的法律、藥販子的道德、窮人如何續命等困境。

現實裡 「誰家沒病人？」

「我不是藥神」依託於現實世界赤裸裸的冷酷，雖然是以喜劇包裝，但核心卻是「哀民生之多難」的悲涼，人們為這個故事流淚，實際上也是為各自承受的命運流淚，在「活不起、病不起、死不起」的現實社會裡，「誰家還沒個病人呢？」

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