香江風情／香港書展的預熱與焦點

2018-07-07 00:25 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春



2017年香港書展，家長與小朋友在選購圖書。 （新華社） 分享 facebook

香港每年七月盛事，是香港國際書展。香港書展不僅號稱亞洲第一，也位列全球前三。因為香港特殊的地位，不僅香港書展觀眾百萬，來自兩岸三地，書展期間舉辦的活動，特別是名作家系列講座，也成兩岸三地一場文化盛事。

香港書展的名作家講座系列之所以成文化盛事中的盛事，主要是名作家們來自兩岸三地，有名人效應，又因這些名作家的講題，折射著當年的文化潮流，其影響就會溢出書展之外，特別是中國大陸青年群起赴香港書展聽講座，又成一個特殊的文化效應。

今年香港書展要辦十九場名作家系列講座，在星期四書展倒數十三天之際，主辦單位總結了網上聽眾報名的程序，這一網上報名的安排，對主辦單位來說是作場地等安排的參考，但卻是書展和書展之外兩岸三地文化潮流的一支溫度計。

香港貿發局書展網站聽講座報名的第八天七月五日，有了一個初步的排行，排在最前面的是台灣作家龍應台，報名人數有一千五百多人；其後是中國八十年代的名詩人北島和芒克，有五百六十六人；再其後是香港作家馬家輝和陳慎芝，四百九十七人；台灣的幾米有四百七十人；剛逝世的香港作家劉以鬯紀念專場四百四十七人；台灣作家駱以軍三百六十一人；中國女詩人余秀華和朵漁三百五十四人。

近年龍應台多次在香港書展開講座，場場都爆滿，這次她有新作「天長地久：給美君的信」回憶與母親往昔故事，向所有在流離失所和戰火紛飛的年代中，將下一代子女養育成人的母輩形象致敬，預計又將爆場。

中國詩人北島和芒克二位，是朦朧詩的代表人物之一，也是當年中國民間詩歌刊物「今天」的創辦者。北島在香港中大任教，芒克剛在台灣出版「往事與今天」，兩位多年神隱後再度現身，談中國的往事與「今天」，勢成書展新熱點。

香港作家馬家輝對談的人物陳慎芝，更加特別，因為他以前曾是香港黑社會大佬，七十年代香港「慈雲山十三太保」之首，港產片電影「毒·誡」等都以他為藍本，現在首度真身亮相。