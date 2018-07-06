這個暑假有點煩 杭州小學生要上10個培訓班

2018-07-06 18:16 中央社 台北6日電



中國大陸升學競爭激烈，陸媒今天曝光兩名杭州小學生忙碌的暑期時光，其中一人要上10個培訓班，忙得不可開交。

陸媒澎湃新聞報導，11歲戴著眼鏡的男生小杰（化名）是某小學5年級學生，他語氣老道地說，「新學期，我升5年級，這個暑假很重要，要為『小升初』做準備」。

對於暑假要上的培訓班，小杰扳著手指數了數，「語文3個、數學2個、英語1個，還有畫畫、游泳、鋼琴」。

小杰說，從4年級開始，培訓班就一下就增多了，「1到3年級我還算舒服的，從4年級開始，校外作業比校內多得多」。

回顧剛結束的學期，小杰說，「週一放學後上1個半小時的語文培訓班；週六下午2個小時語文、2個小時數學，晚上還有2個小時的語文培訓。週日早上學鋼琴；週日下午2個半小時數學，晚上2個半小時英語；還有半小時的網上英語培訓是根據自己時間提前預約的」。

城北某小學女學生小琪（化名）比小杰還忙，學期期末考試一結束，培訓班就開始了，「語文、數學、英語、科學，我算了算有10個」。

小琪說，除了週六和週日相對空閒，週一到週五的時間幾乎排滿，課程最滿的一天，從早上9點排到下午5點半。

中國大陸課業競爭激烈，澎湃新聞在杭州兩所公立小學的4到5年級調查發現，假期泡在校外培訓班已成為常態。其中一所小學4年級某班42名學生，全部參加了校外培訓班；另一所小學5年級某班共有29人，也是人人都有培訓班。