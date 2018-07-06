潑墨之後…習近平畫像又遭殃 這回被塗泥巴

2018-07-06 18:13 世界日報 中國新聞組／北京6日電



有匿名網友上傳照片，在廣東肇慶一幅巨型習近平宣傳畫像，被塗上泥漿。 （取材自推特） 分享 facebook 「潑墨習近平」事件持續發酵。繼上海海航大廈前發生「潑墨習近平」之後，現又傳出廣東的習近平宣傳畫像被人塗上泥漿。

自由亞洲電台報導，根據匿名網友5日上傳照片，顯示在廣東肇慶一幅巨型習近平宣傳畫像被塗上泥漿。該台記者未能聯繫到當事人了解行動細節。

「潑墨女孩」 下落不明

中央社報導，一名年輕女子日前在上海陸家嘴海航大樓前，向宣傳海報上的習近平像潑墨，整個過以推特直播，她在潑墨前說：「我以實名制反對習近平獨裁專制暴政，反對中國共產黨對我實施的腦控壓迫。」朝習近平畫像潑墨之後表示「我對他恨之入骨」、「我要求國際組織介入」。她表示，拍攝時間是4日上午6時40分左右，整段影片長約2分20秒。

自由亞洲電台稱，上海「潑墨女孩」現已遭警察帶走，推特帳號被關，目前下落不明，其抗議行為引發網友仿效。對於再傳廣東的習近平宣傳像被人塗上泥漿，評論人士認為，事件將點燃年輕一代對造神運動的不滿情緒。

報導引述多名網友檢索網路訊息，確認「潑墨女孩」是地產中介公司好租網上海分公司的高級客戶經理董瑤瓊，1989年出生，湖南人。事件發生後，「潑墨」立即成為網路禁詞。

有網友發出倡議，複製「潑墨女孩」抗議方式，對遍布中國的中共造神運動發起挑戰，以多種方式塗抹習近平像，以行動向中共當局施壓，促「潑墨女孩」獲釋。

報導引述北京藝術家季風表示，「潑墨女孩」踢爆造神運動，激發年輕一代對中共獨裁者積鬱已久的不滿，就如在火藥桶中扔入一枝火柴。預計接下來各種複製行動將使當局狂抓。

另外有海外民運人士擬效仿「潑墨女孩」，到所在地的中國使領館前，對習近平像以塗鴉方式進行抗議。