重慶兩岸交流 以歷史為基地

2018-07-06 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



蚩尤九黎城是大陸國台辦批准設立的海峽兩岸交流基地之一，位於彭水苗族土家族自治縣境內，是中國最大的苗族傳統建築群，是彭水自然風光與歷史文化的有機結合體，是彰顯和傳承厚重文化和豐富內涵的視窗。

重慶市台辦指出，它以展現中華民族大包容、大融合及發展的歷程為基點，以復原蚩尤祭祀儀式—蚩尤大典，展示民族文化繁榮興盛為主線，充分宣揚了各民族同宗同源、水乳交融，共同發展、共同繁榮的盛世景象。

蚩尤九黎城自開放以來，打造「兩岸一家親—渝台少數民族交流活動」、海峽兩岸暨港澳地區戶外挑戰賽暨「蚩尤九黎城」重慶彭水戶外挑戰賽、「蚩尤祭祀大典」、渝東南少數民族文化節等節賽活動，吸引台灣同胞前來參與，共同祭拜少數民族祖先，與當地藝術家聯歡互動，交流兩岸少數民族文化，增進瞭解，加深情感，讓台灣同胞對中華文化、風俗習慣、民族美食產生濃厚興趣，台灣多家媒體還派出專業團隊對彭水少數民族文化和美食進行拍攝報導。

在重慶市委、市政府的指導下，市台辦聯合相關市級部門和區縣，打造申報海峽兩岸交流基地。截至目前，重慶共成功申報3處國家級海峽兩岸交流基地，除蚩尤九黎城外，還包括重慶抗戰遺址博物館，和由文化部、國台辦聯合批准的「海峽兩岸文化交流基地」重慶中國三峽博物館。

日前，市台辦已啟動市級海峽兩岸交流基地的設立工作。未來將持續推進海峽兩岸交流基地的後續建設工作，運用基地豐富的歷史文化資源開展兩岸交流活動，推動和促進兩岸關係和平發展，提升重慶在兩岸交流中的影響力。