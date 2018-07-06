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重慶 中歐班列開行最多最廣

2018-07-06 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

一列滿載電子產品的列車日前從重慶沙坪壩區團結村中心站駛出，標誌著中歐班列（重慶）累計開行量達到2000列，重慶繼續在全國數十條中歐班列線路中保持了開行數量最多、運輸貨值最大、輻射範圍最廣的領先地位。

重慶市經信委介紹，2011年3月中歐班列（重慶）首列列車歷經16天抵達德國杜伊斯堡，成為開行最早的中歐班列，開啟了大陸內陸地區以鐵路聯通歐洲的序幕。今年以來，中歐班列（重慶）開行密度進一步加強，截至目前已超過400列、全年有望突破1000列。

中歐班列（重慶）開闢重慶向西連接歐洲的國際物流通道，在其示範帶動下，近年重慶還陸續開闢了向東、向南、向北的國際物流通道。向東方面，除長江黃金水道外，今年1月連接重慶與寧波的渝甬鐵海聯運班列開行；在中國與新加坡第三個政府間合作項目框架下，「南向通道」以重慶為運營中心，主要以「渝黔桂新」鐵海聯運、重慶—東盟跨境公路和國際鐵路聯運三種運輸方式連通21世紀海上絲綢之路。

目前，「渝黔桂新」鐵海聯運已實現每週雙向3班常態化運行，重慶—東盟跨境公路從越南延伸至泰國曼谷，重慶至越南河內的國際鐵路聯運已開行測試班列；向北方面，從重慶出發、經滿洲里出境並橫越西伯利亞至莫斯科的中歐班列已於去年7月常態化開行。

此外，重慶江北國際機場已開通72條國際航線，並與重慶東向、西向、南向、北向四條國際物流通道無縫銜接，構建起重慶貫穿東西、連接南北的國際物流通道體系，帶動了產業、貿易、金融等要素在重慶集聚。

據統計，2017年重慶實現外貿進出口總額4508億元，同比增長8.9%；服務貿易進出口總額261億美元，同比增長26%；實際利用外資和對外直接投資分別達到101億美元和15.3億美元，均位居中西部第一。

列車越南

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