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國台辦官員聲稱：今年報考陸大學台生人數激增

2018-07-05 23:03中央社 台北5日電

中新社報導，中國國務院台灣事務辦公室交流局局長黃文濤今天聲稱，今年報考大陸大學的台灣學生人數出現爆發式成長。

黃文濤並未提出相關數據說明，僅提到如湖南的中南大學、河南的鄭州大學過去都沒有招收過台生，今年分別招生100人和80人。

他說：「我們要適應台灣青年來大陸求學、工作的熱潮和趨勢，為他們創造更好的條件，為促進兩岸經濟社會融合發展增添新動力。」

兩岸青年交流合作北京峰會及其系列活動5日啟動。黃文濤在開幕式後接受媒體採訪時，作上述表示。

黃文濤在開幕式致詞時表示，隨著暑假的到來，兩岸交流進入升溫熱季，以兩岸學生和青年為主體的各類交流活動尤為活躍。

他指出，幾千名台灣學生將到大陸參加各種規模、形式多樣的夏令營、研習營、體驗式交流、體育比賽等各類活動，由此增進台灣青年對大陸更多的了解，同時尋找更多的發展機會。

新華社報導，今天參加兩岸青年交流合作北京峰會的台灣政治大學博士黃柏翔已經在北京工作3年多，目前在光大金融租賃股份有限公司風險管理部擔任高級經理。

他表示，過去來大陸的台灣人以商人居多，而如今越來越多的台灣青年來大陸尋找更好的發展機遇，伴隨大陸經濟、科技、社會等各領域高速發展，以及對台灣同胞的擴大開放，兩岸青年人的交流合作大勢所趨、不可阻擋。

北京國務院夏令營

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