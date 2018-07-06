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國際動漫博覽會 上海開幕

2018-07-06 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第十四屆中國國際動漫遊戲博覽會（CCG EXPO 2018）公眾板塊5日在上海世博展覽館拉開帷幕。上午8時許，展館外已排起數百米長隊，其中不乏身穿奇裝異服的COSER（角色扮演者），成為一道亮麗的風景線。

中新社報導，本屆博覽會展區面積達5.5萬平方米，吸引了迪士尼中國、壽屋、萬代、戰錘等350餘家海內外展商「入駐」，多款國際知名手辦模型限定品亮相此間。走進展館，艾克斯奧特曼大型半身像、陰陽師「痛車」等多處景觀引現場漫迷圍觀拍照。

電影《復仇者聯盟3》在中國掀起的「漫威熱」持續至今，當天的展會現場亦不乏漫威英雄主題的手辦模型等周邊衍生品，廣受追捧。如迪士尼中國為漫威粉絲打造的漫威宇宙體驗區內，百餘册已在中國出版的漫威漫畫靜待翻閱，鋼鐵俠、雷神等漫威英雄人物造型以1：1真人比例齊聚一堂。

漫威漫畫總編司馬博表示，過去5年中國動漫遊戲產業（ACG）的發展令人吃驚。

在美國，ACG源起於漫畫，後延伸至動畫和電影；而在中國，尤其對漫威來說，是從電影開始流行的。

「這是漫威漫畫第5次參加CCG EXPO，今年我們還展示了由中國漫畫人創作的漫威超級英雄。很高興看到漫威系列電影的粉絲們也開始關注漫畫和遊戲」。

第十四屆中國國際動漫遊戲博覽會由中國國家文化和旅遊部與上海市政府聯合主辦，今年的公眾板塊活動將舉行至7月9日。

電影上海板塊

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