錦綉熊貓 AI+3D

2018-07-06 02:03 聯合報 中新社



首幅經AI圖像處理、並具有3D背景的蜀錦蜀綉相結合的熊貓作品昨天在四川蜀菁館完成最後的刺綉工序，以全新的錦綉形態呈現在人們眼前。該作品將AI圖片處理技術應用到錦綉的創意設計中，從主體手繪背景AI處理，到主體背景均為AI處理，從錦綉畫面的平面叠加，到錦綉的3D交叉設計，以體現背景的3D效果。圖為3D背景AI錦綉熊貓作品。