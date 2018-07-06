親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

錦綉熊貓 AI+3D

2018-07-06 02:03聯合報 中新社

首幅經AI圖像處理、並具有3D背景的蜀錦蜀綉相結合的熊貓作品昨天在四川蜀菁館完成最後的刺綉工序，以全新的錦綉形態呈現在人們眼前。該作品將AI圖片處理技術應用到錦綉的創意設計中，從主體手繪背景AI處理，到主體背景均為AI處理，從錦綉畫面的平面叠加，到錦綉的3D交叉設計，以體現背景的3D效果。圖為3D背景AI錦綉熊貓作品。

相關新聞

上海地鐵營運25年 總里程達673公里 路網規模稱霸全球

2018-07-05 23:40

摩拜單車宣布：大陸全面免押金

2018-07-06 02:03

南航擬設雄安航空 北京新機場當基地

2018-07-06 02:03

北京峰會 兩岸青年交流

2018-07-06 02:03

國際動漫博覽會 上海開幕

2018-07-06 02:02

重慶 中歐班列開行最多最廣

2018-07-06 02:02

重慶兩岸交流 以歷史為基地

2018-07-06 02:02

中國最有權勢的球迷 習近平：我天天看世界盃

2018-07-05 21:09

中聯辦指示港媒 封殺反中評論者

2018-07-05 21:05

七成港青視港府威權 尋新公民覺醒

2018-07-05 20:59

直播上海潑墨習近平海報 女子下落不明

2018-07-05 20:43

北京中軸線申遺 列入毛澤東紀念堂遭質疑

2018-07-05 20:24

海航董座意外 那些變調的中國名流法國夢

2018-07-05 20:12

上海女子向習近平畫像潑墨 反對中共獨裁專制暴政

2018-07-05 19:55

王健4月間曾受陸媒專訪 難掩焦慮深切不安

2018-07-05 19:48

借校園貸買手機 中國400大學生不還錢被告

2018-07-05 19:10

世足賽／中國小伙5天賭輸半年薪水 妻喊離婚

2018-07-05 18:52

瘋世足 陜西一法院官方微博竟發快報

2018-07-05 18:45

神秘跌死 海航董事長生前曾做心臟手術

2018-07-05 17:14

北大副書記：啟動「新時期上山下鄉工程」解決就業

2018-07-05 15:23

中共嚴控電影 網絡電影「毀經典」將被淘汰出局

2018-07-05 14:38

影／謝霆鋒賣餅 糖分超標5倍下架

2018-07-05 12:11

曾盜辛亥革命元勛黃興父親古墓 湖南9疑犯落網

2018-07-05 11:30

治亂象 上海全力推動智慧城管

2018-07-05 02:17

大陸自然資源部：滬近岸海域汙染嚴重

2018-07-05 02:17

企業實習 寧台大學生攜手

2018-07-05 02:17

香港大學生 北京體驗VR

2018-07-05 02:17

長江入汛最大洪水 將抵三峽

2018-07-05 02:17

深圳專利獎大豐收 名列前茅

2018-07-05 02:17

河北雄安城市設計 徵集方案

2018-07-05 02:17

鄭州南站地鐵工程 加緊施工

2018-07-05 02:17

酷熱 歡樂海洋受歡迎

2018-07-05 02:17

農用地、建設用地 陸發布汙染風險管控標準

2018-07-05 02:17

廣州、深圳等市 填海成陸空置嚴重

2018-07-05 02:17

人口規模全球第七 北京的大城市病比紐約還嚴重

2018-07-05 01:28

新郎婚前摔傷恐癱瘓 新娘不離不棄堅持「影片」完婚

2018-07-04 22:45

跑道險遇「攔路機」 國泰航空降落又復飛

2018-07-04 17:49

人手不足？鋼筋插臂無人醫苦等6小時轉院

2018-07-04 17:43

雷政富翻版？懷孕遭洛陽官員拋棄 她散布淫亂視頻

2018-07-04 17:28
看更多

熱門文章

外媒：習近平急了 委任韓正抓海南

2018-07-05 13:46

【重磅快評】安倍訪中 北京為何已讀不回？

2018-07-05 12:50

吃到假威而鋼暴斃 少年出殯時下體仍堅挺

2018-07-05 16:45

環時：中國盡力了！美國 我們7月6日見

2018-07-05 12:25

檸檬水免費但白開水收93元 陸顧客看到帳單傻眼

2018-07-05 09:26

中共解放軍擴編網絡部隊 破解Telegram、ProtonMail

2018-07-05 10:09

海航董座意外 那些變調的中國名流法國夢

2018-07-05 20:12

神秘跌死 海航董事長生前曾做心臟手術

2018-07-05 17:14

直播上海潑墨習近平海報 女子下落不明

2018-07-05 20:43

中國最有權勢的球迷 習近平：我天天看世界盃

2018-07-05 21:09

盤點中美關係 陸學者：台灣議題最難處理

2018-07-05 09:54

中共嚴控電影 網絡電影「毀經典」將被淘汰出局

2018-07-05 14:38

太衰！少年三貼騎車慘摔 倉促爬起逃跑又被撞飛

2018-07-05 13:33

撞臉馬雲紅了兩年 四川老農如今回鄉下撿蘑菇

2018-07-05 19:19

中共中紀委抓內鬼 涉受賄高官遭起訴

2018-07-05 21:14

曾盜辛亥革命元勛黃興父親古墓 湖南9疑犯落網

2018-07-05 11:30

不先動手 中共海關總署稱美加徵關稅後中方立即報復

2018-07-05 12:04

北大副書記：啟動「新時期上山下鄉工程」解決就業

2018-07-05 15:23

劉結一重申一中原則 不回應連習會

2018-07-05 12:06

王健4月間曾受陸媒專訪 難掩焦慮深切不安

2018-07-05 19:48

中國製造2025 紐時：部分遙不可及

2018-07-05 21:00

華為總裁任正非：與美差距30年 晶片急不來

2018-07-05 12:04

老鼠大軍逛商場 「1次抓到40多隻」

2018-07-05 12:15

中國外交部：已邀安倍晉三來訪

2018-07-05 21:15

穩政局 傳韓正促港府拆房屋炸彈

2018-07-05 12:09

陸商務部：中國不會對美國霸凌主義低頭

2018-07-05 11:35

美中互徵關稅前夕 北京：全世界都不想打貿易戰

2018-07-05 21:07

中美關稅制裁 美方一啟動中國即刻實施

2018-07-05 15:02

郭樹清：貿易戰難持續 人民幣不會大貶

2018-07-05 20:51

工作被辭受打擊 男持氣槍闖港鐵

2018-07-05 12:12

鴻海工業富聯盤中觸波段低點 回落幅度36%

2018-07-05 11:29

滬指挫近1% 續創逾28個月低

2018-07-05 15:36

人民幣中間價大幅上調4.15分 逆轉貶勢

2018-07-05 11:32

影／謝霆鋒賣餅 糖分超標5倍下架

2018-07-05 12:11

陸委會主委陳明通 本月中旬將訪華府

2018-07-05 18:02

中日關係回暖 安倍擬最快10月訪北京

2018-07-05 10:16

中共無意動用大量外滙儲備 干預滙市

2018-07-05 10:32

中國商務部：美徵稅打自己 6成產品外企生產

2018-07-05 20:09

陸股觸底Q3買點浮現？ 投信：股債並進較穩當

2018-07-05 14:43

小米7月9日上市首日即允許賣空

2018-07-05 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top