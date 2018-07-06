親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

南航擬設雄安航空 北京新機場當基地

2018-07-06 02:03聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

總部在廣州白雲機場的中國南方航空發表公告宣布，擬出資100億元人民幣設立中國南方航空雄安航空，為南航全資子公司。由於雄安新區距離北京新機場近，有分析認為，雄安航空將會以北京新機場作為基地。

據新京報，南航公告指出，該公司擬以貨幣方式出資25億元（人民幣，下同）、實物方式出資75億元，分階段出資共計100億元，在雄安新區設立全資子公司「雄安航空」，其註冊地址為河北省保定市容城縣奧威路北側潤福苑第3幢2403號房，法定代表人為郭志強，註冊資本為人民幣100億元。

公告指，「雄安航空」業務範圍包括國內、地區和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務；提供航空器維修服務；經營國內外航空公司的代理業務；進行其他航空業務及相關業務，包括為該業務進行廣告宣傳；工程管理與技術諮詢；航材銷售；旅遊代理服務等。

公告又提到，南航投資設立雄安航空，有利於公司更好地建設和運營北京樞紐，進一步推進廣州—北京「雙樞紐」戰略布局。

值得一提的是，雄安新區的範圍內並未有機場；而根據今年4月發布的《雄安新區規劃綱要》，也沒有提及要「建設雄安機場」。

《綱要》就雄安的航空服務上，則寫道「依托高速鐵路、高速公路網絡，加強新區與北京新機場、首都國際機場、天津濱海機場、石家莊正定機場之間的快速高效聯繫」。

《綱要》提到的四個機場中，最近雄安新區的是北京新機場，僅有55公里；而目前已經開工的京雄城際鐵路，確定在新機場設站。

新區至北京新機場快線，計畫能在20分鐘直達北京新機場。

公路方面，正在建設的北京新機場高速也將延伸至雄安。

分析認為，從《綱要》提及的雄安新區交通規劃，加上南方航空公司自己提到的「廣州-北京」雙樞紐布局，主要著力點也是北京新機場，這顯示「雄安航空」很可能會以北京新機場為基地。

機場北京人民幣

相關新聞

上海地鐵營運25年 總里程達673公里 路網規模稱霸全球

2018-07-05 23:40

摩拜單車宣布：大陸全面免押金

2018-07-06 02:03

錦綉熊貓 AI+3D

2018-07-06 02:03

北京峰會 兩岸青年交流

2018-07-06 02:03

國際動漫博覽會 上海開幕

2018-07-06 02:02

重慶 中歐班列開行最多最廣

2018-07-06 02:02

重慶兩岸交流 以歷史為基地

2018-07-06 02:02

中國最有權勢的球迷 習近平：我天天看世界盃

2018-07-05 21:09

中聯辦指示港媒 封殺反中評論者

2018-07-05 21:05

七成港青視港府威權 尋新公民覺醒

2018-07-05 20:59

直播上海潑墨習近平海報 女子下落不明

2018-07-05 20:43

北京中軸線申遺 列入毛澤東紀念堂遭質疑

2018-07-05 20:24

海航董座意外 那些變調的中國名流法國夢

2018-07-05 20:12

上海女子向習近平畫像潑墨 反對中共獨裁專制暴政

2018-07-05 19:55

王健4月間曾受陸媒專訪 難掩焦慮深切不安

2018-07-05 19:48

借校園貸買手機 中國400大學生不還錢被告

2018-07-05 19:10

世足賽／中國小伙5天賭輸半年薪水 妻喊離婚

2018-07-05 18:52

瘋世足 陜西一法院官方微博竟發快報

2018-07-05 18:45

神秘跌死 海航董事長生前曾做心臟手術

2018-07-05 17:14

北大副書記：啟動「新時期上山下鄉工程」解決就業

2018-07-05 15:23

中共嚴控電影 網絡電影「毀經典」將被淘汰出局

2018-07-05 14:38

影／謝霆鋒賣餅 糖分超標5倍下架

2018-07-05 12:11

曾盜辛亥革命元勛黃興父親古墓 湖南9疑犯落網

2018-07-05 11:30

治亂象 上海全力推動智慧城管

2018-07-05 02:17

大陸自然資源部：滬近岸海域汙染嚴重

2018-07-05 02:17

企業實習 寧台大學生攜手

2018-07-05 02:17

香港大學生 北京體驗VR

2018-07-05 02:17

長江入汛最大洪水 將抵三峽

2018-07-05 02:17

深圳專利獎大豐收 名列前茅

2018-07-05 02:17

河北雄安城市設計 徵集方案

2018-07-05 02:17

鄭州南站地鐵工程 加緊施工

2018-07-05 02:17

酷熱 歡樂海洋受歡迎

2018-07-05 02:17

農用地、建設用地 陸發布汙染風險管控標準

2018-07-05 02:17

廣州、深圳等市 填海成陸空置嚴重

2018-07-05 02:17

人口規模全球第七 北京的大城市病比紐約還嚴重

2018-07-05 01:28

新郎婚前摔傷恐癱瘓 新娘不離不棄堅持「影片」完婚

2018-07-04 22:45

跑道險遇「攔路機」 國泰航空降落又復飛

2018-07-04 17:49

人手不足？鋼筋插臂無人醫苦等6小時轉院

2018-07-04 17:43

雷政富翻版？懷孕遭洛陽官員拋棄 她散布淫亂視頻

2018-07-04 17:28
看更多

熱門文章

外媒：習近平急了 委任韓正抓海南

2018-07-05 13:46

【重磅快評】安倍訪中 北京為何已讀不回？

2018-07-05 12:50

吃到假威而鋼暴斃 少年出殯時下體仍堅挺

2018-07-05 16:45

環時：中國盡力了！美國 我們7月6日見

2018-07-05 12:25

檸檬水免費但白開水收93元 陸顧客看到帳單傻眼

2018-07-05 09:26

中共解放軍擴編網絡部隊 破解Telegram、ProtonMail

2018-07-05 10:09

海航董座意外 那些變調的中國名流法國夢

2018-07-05 20:12

神秘跌死 海航董事長生前曾做心臟手術

2018-07-05 17:14

直播上海潑墨習近平海報 女子下落不明

2018-07-05 20:43

中國最有權勢的球迷 習近平：我天天看世界盃

2018-07-05 21:09

盤點中美關係 陸學者：台灣議題最難處理

2018-07-05 09:54

中共嚴控電影 網絡電影「毀經典」將被淘汰出局

2018-07-05 14:38

太衰！少年三貼騎車慘摔 倉促爬起逃跑又被撞飛

2018-07-05 13:33

撞臉馬雲紅了兩年 四川老農如今回鄉下撿蘑菇

2018-07-05 19:19

中共中紀委抓內鬼 涉受賄高官遭起訴

2018-07-05 21:14

曾盜辛亥革命元勛黃興父親古墓 湖南9疑犯落網

2018-07-05 11:30

不先動手 中共海關總署稱美加徵關稅後中方立即報復

2018-07-05 12:04

北大副書記：啟動「新時期上山下鄉工程」解決就業

2018-07-05 15:23

劉結一重申一中原則 不回應連習會

2018-07-05 12:06

王健4月間曾受陸媒專訪 難掩焦慮深切不安

2018-07-05 19:48

中國製造2025 紐時：部分遙不可及

2018-07-05 21:00

華為總裁任正非：與美差距30年 晶片急不來

2018-07-05 12:04

老鼠大軍逛商場 「1次抓到40多隻」

2018-07-05 12:15

中國外交部：已邀安倍晉三來訪

2018-07-05 21:15

穩政局 傳韓正促港府拆房屋炸彈

2018-07-05 12:09

陸商務部：中國不會對美國霸凌主義低頭

2018-07-05 11:35

美中互徵關稅前夕 北京：全世界都不想打貿易戰

2018-07-05 21:07

中美關稅制裁 美方一啟動中國即刻實施

2018-07-05 15:02

郭樹清：貿易戰難持續 人民幣不會大貶

2018-07-05 20:51

工作被辭受打擊 男持氣槍闖港鐵

2018-07-05 12:12

鴻海工業富聯盤中觸波段低點 回落幅度36%

2018-07-05 11:29

滬指挫近1% 續創逾28個月低

2018-07-05 15:36

人民幣中間價大幅上調4.15分 逆轉貶勢

2018-07-05 11:32

影／謝霆鋒賣餅 糖分超標5倍下架

2018-07-05 12:11

陸委會主委陳明通 本月中旬將訪華府

2018-07-05 18:02

中日關係回暖 安倍擬最快10月訪北京

2018-07-05 10:16

中共無意動用大量外滙儲備 干預滙市

2018-07-05 10:32

中國商務部：美徵稅打自己 6成產品外企生產

2018-07-05 20:09

陸股觸底Q3買點浮現？ 投信：股債並進較穩當

2018-07-05 14:43

小米7月9日上市首日即允許賣空

2018-07-05 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top