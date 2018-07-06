南航擬設雄安航空 北京新機場當基地

2018-07-06 02:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



總部在廣州白雲機場的中國南方航空發表公告宣布，擬出資100億元人民幣設立中國南方航空雄安航空，為南航全資子公司。由於雄安新區距離北京新機場近，有分析認為，雄安航空將會以北京新機場作為基地。

據新京報，南航公告指出，該公司擬以貨幣方式出資25億元（人民幣，下同）、實物方式出資75億元，分階段出資共計100億元，在雄安新區設立全資子公司「雄安航空」，其註冊地址為河北省保定市容城縣奧威路北側潤福苑第3幢2403號房，法定代表人為郭志強，註冊資本為人民幣100億元。

公告指，「雄安航空」業務範圍包括國內、地區和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務；提供航空器維修服務；經營國內外航空公司的代理業務；進行其他航空業務及相關業務，包括為該業務進行廣告宣傳；工程管理與技術諮詢；航材銷售；旅遊代理服務等。

公告又提到，南航投資設立雄安航空，有利於公司更好地建設和運營北京樞紐，進一步推進廣州—北京「雙樞紐」戰略布局。

值得一提的是，雄安新區的範圍內並未有機場；而根據今年4月發布的《雄安新區規劃綱要》，也沒有提及要「建設雄安機場」。

《綱要》就雄安的航空服務上，則寫道「依托高速鐵路、高速公路網絡，加強新區與北京新機場、首都國際機場、天津濱海機場、石家莊正定機場之間的快速高效聯繫」。

《綱要》提到的四個機場中，最近雄安新區的是北京新機場，僅有55公里；而目前已經開工的京雄城際鐵路，確定在新機場設站。

新區至北京新機場快線，計畫能在20分鐘直達北京新機場。

公路方面，正在建設的北京新機場高速也將延伸至雄安。

分析認為，從《綱要》提及的雄安新區交通規劃，加上南方航空公司自己提到的「廣州-北京」雙樞紐布局，主要著力點也是北京新機場，這顯示「雄安航空」很可能會以北京新機場為基地。