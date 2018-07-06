北京峰會 兩岸青年交流

2018-07-06 02:03 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



兩岸青年交流合作北京峰會及其系列活動昨天在北京啟動。未來3天，400多名台灣青年將參與兩岸高校大學生校園系列交流、職業技能和創新創業大賽等。

中新社報導，此次活動以「新時代．新發展．新成長」為主題，由北京市青年聯合會、北京市海澱區政府、清華大學、北京大學主辦。據悉，與會青年分別參與文化科技組和創業發展組的活動。

北京市青聯主席郭文傑在開幕式上表示，當前兩岸關係被蒙上一層陰影，但青年對國家富強、民族振興、人民幸福的追求未變。此次峰會旨在推動京台交流合作取得新發展，助力青年實現新成長。

國務院台辦交流局局長黃文濤表示，目前，兩岸經濟社會融合發展呈現新風貌，兩岸青年身處一個前所未有的、充滿希望的新時代，既面臨各種挑戰、也擁有更好的成長條件、更多的發展機遇。

在中國光大集團工作的台青黃柏翔參與此次交流。他認為，台灣來到大陸發展的主要人群已從過去的台商變成現在的台青。

他說，大陸發展，保留了台青參與的廣大空間。他結合自己的經歷表示，工作三年來，光大集團除了做好各項保障，還推薦他進入清華大學五道口金融學院、成為聯合培養的博士後。現在看到了更多金融機構開始招收台生，希望更多朋友參與到大陸發展中來。