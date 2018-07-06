摩拜單車宣布：大陸全面免押金

2018-07-06 02:03 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



大陸共享單車摩拜單車（mobike），昨（5）日宣布在大陸全國範圍內全面免押金。與此同時，大陸電子商務業者美團的手機應用程式（App），也新增摩拜單車功能，未來消費者通過美團App也可租借摩拜單車，希望能藉此增加使用率。

澎湃新聞網報導，摩拜昨天在北京召開記者會，針對摩拜單車押金的問題，摩拜副總裁李彧岑表示，每個月都有200萬用戶進行退押金後、再儲值押金的操作。此前，摩拜陸續宣布在大陸超過100個城市，實行無門檻、免押金租借摩拜單車。

摩拜副總裁李彧岑表示，摩拜大陸全國範圍內全面無門檻免押金，這是共享單車業首次完全不受任何條件限制的免押金措施，為共享單車行業樹立了「0門檻、0負擔、0條件」的免押金新標準，並向全行業號召，希望各家業者都能加入無門檻免押金的行列。這也意味著，大陸全國超過2億的用戶，都可享受到免押金服務。

此前，摩拜單車於6月11日宣布，在揚州、紹興、龍岩等大陸百座城市，開啟新舊用戶全面免押金，範圍涵蓋不少大陸二、三線城市，並實現了半數以上摩拜營運城市的無門檻免押金措施。且當時便已經無任何條件限制，也無需信用分數。

分析指出，押金問題一直是共享單車業受到外界質疑的焦點。從2017年底開始，就不斷有共享單車企業挪用押金的消息傳出，儘管企業予以否認，但市場普遍認為，一旦出現用戶集中退押金的情況，共享單車業將難以抵擋。

目前大陸的共享單車中，哈羅單車於今年3月曾宣布大陸全國信用免押金。ofo此前曾對全國25個城市推出了信用免押金，但因推進商業化嘗試，又在近期先後取消了這25個城市的信用免押金。

此次，摩拜還正式發布了新一代產品「摩拜助力車」。該款助力車致力於解決用戶3至5公里的距離問題，提高效率。時速可達到20km，採用了與特斯拉相同的世界頂級電池來保證安全穩定和強勁續航。每輛車都智慧聯網，業者可以通過強大的後台，實時監控車輛的狀況。