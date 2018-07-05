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借校園貸買手機 中國400大學生不還錢被告

2018-07-05 19:10世界日報 中國新聞組／北京5日電

400多名在校大學生為了購買高檔手機去借「校園貸」，卻在該還錢的時候聲稱「校園貸」違法拒絕還錢。廣西南寧市西鄉塘區法院高新法庭日前受理了多起「校園貸」合同糾紛案，400多名大學生因借錢不還成了被告。「校園貸」案件陸續開庭，卻沒有一位學生主動應訴。

北京青年報報導，法官黃支革表示，每個案件借款金額都在7000多元人民幣（約1050美元）。這些借貸的大學生來自廣西、江西、貴州、湖南、湖北、四川、河南等多個省市地區的不同高校

在該系列案立案後，到目前為止，該系列案沒有一名大學生主動應訴。為了維護學生們的利益，法院多次與原告協商，原告同意若被告一次性付清本金和訴訟費用，就放棄利息、手續費、違約金（在合同中有約定）等訴訟請求。

今年6月初，主辦法官和原告方專門到貴州省貴陽市兩所高校，找到20名被告大學生，希望透過座談協商還錢事宜，卻無一人參加。黃法官說，他只能透過學校老師將他的聯繫方式和調解方案一同交給被告學生。

最終，有三名被告學生找到法官和原告選擇和解。這三名學生說，之所以選擇和解並還款是擔心不還錢會「丟了」工作。目前，除了這三名學生外，再無一名欠款大學生主動聯繫法官。

報導稱，有不少學生在收到法院傳票後在網上發帖質疑傳票真實性，還有學生專門成立了QQ群討論「應對措施」。黃法官說，不少學生認為中國正在打擊高利貸、非法放貸，而這個「校園貸」就是非法放貸，所以他們借的錢根本不用還。

黃法官說，這些學生法律意識淡薄，國家打擊的是高利貸，但若年利率在24%這個合法的範圍內，借貸行為本身並不違法。一旦最終判決這些大學生敗訴，他們仍不還錢的話，企業可以要求強制執行。到時，他們可能會成上「黑名單」的老賴，到時「不僅要還錢，還會給他們的個人信用留下污點，連坐飛機、坐高鐵、考公務員、註冊公司等都會受到限制。」

對於上述事件，錢江晚報也發布文章評論稱，這些大學生缺乏相關的法律常識。大學生如果認為網貸公司是「非法放貸」，為何當初還要找其借錢？這是有意要鑽空子，還是抱著僥倖心理？他們大概不敢忽悠網貸公司，但這麼理解借貸的法律關係，根本就是在忽悠自己。

大學生北京高校

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