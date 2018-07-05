七成港青視港府威權 尋新公民覺醒

2018-07-05 20:59 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



突破機構的研究顯示，大部分香港青少年關心社會、重視公民權、願意參與社會，認為港府的管治手法具威權傾向。(photo by KM Chan/港府新聞處) 分享 facebook 一年一度的香港七一遊行，香港警方聲稱其統計不足一萬人參加，而主辦單位民陣卻聲稱有五萬人參與。無論如何均顯示，在社會爭議事件不斷下，參與遊行抗爭的港人減少。

基督教突破機構於2017年10月至12月期間針對香港青少年群組，進行了一項名為「青少年對政府管治的看法」研究，發現近七成香港青少年認為，港府有威權管治傾向。

71.7%青少年認為「DQ議員」事件中政府以法律削弱非建制派的議會監察力量。80.4%青少年認為政府傾向以「勿將事件政治化」來淡化政策具爭議的地方，而同時有82.8%青少年不認同政府這做法。

此外，超過9成青少年具高公民意識，如認為有責任關心社會、市民應享有公民權利，同時逾七成受訪者表示，香港的公民權利收窄、法治精神受損，另71.4%青少年亦認為政府無意賦予市民應有的政治權利。

至於針對港府的施政滿意度及信任度，受訪青少年的評分僅得5分及4.6分，對香港未來願景亦只有4.7分（10分為滿分），反映高公民意識的青少年在威權管治下對政府施政不滿、缺乏信任，對未來亦感到悲觀。

不過，縱使香港青少年普遍對政府不信任及對未來亦不樂觀，但仍有97.4%青少年，願意在未來參與社會行動，七成人又願意參與「深耕細作」，即走進社區讓公民社會跟社區連結，以尋求新的社會行動讓市民覺醒。

突破機構事工研究發展經理陳競存認為，青少年對於政府管治手法與行徑，有相當清晰的看法，並不輕易相信及接納官方說法及解釋。若政府一方面強調重視市民意見，尊重法治，卻沒有抱持開放態度聆聽反對者的聲音，這樣只會破壞年輕一代對政府的信任，期望特區政府認真看待和尊重多元社會的發展和訴求，勿令社會對立惡化。

【更多精采內容，詳見 】