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曾盜辛亥革命元勛黃興父親古墓　湖南9疑犯落網

2018-07-05 11:30聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

湖南長沙縣公安局周三（7月4日）通報，湖南公安局近日成功摧毀一個盜墓組織，9名落網的疑犯目前已被依法刑事拘留。經查，該組織近兩年以來累計盜挖10座古墓，當中包括曾對辛亥革命元勛黃興的父親古墓進行盜挖，但因被人發現未能偷盜成功。

根據紅網報導，湖南警方表示，今年4月當局摧毀一個以余某為首的盜墓組織後，順藤摸瓜調查兩個月後，揪出另一個以唐某為首的盜墓組織。警方於上周三（6月27日）兵分4路展開拘捕行動，成功抓獲包括唐某在內的多名疑犯，同時繳獲金屬探測器、鐵鏟等盜墓工具，並起獲玉器、墓志銘、金絲楠木等被盜物品。

經查，唐某等人多次在長沙市洪山橋附近、長沙縣黃興鎮、北山鎮等地盜竊古墓，盜取超過100件的墓葬品，部分贓物已經出售。

2018年4月，縣局刑偵大隊抓獲一個以余某等人為首的盜墓團伙，後因案情重大向上逐級匯報。為深入挖掘案情，從長沙縣公安局、刑偵支隊等部門抽調精幹力量成立專案組，全力偵破此案。經過兩個月的縝密偵查，一個以唐某為首的盜墓團伙浮出水面。

2018年6月27日，專案組展開統一收網行動。專案組兵分四路，分赴黃花、湘龍、開福區、望城區等地抓獲了以唐某、柳某軍、蘇某、唐某富、許某科、戴某偉為主要成員的盜竊古墓團伙，繳獲金屬探測儀、洛陽鏟等盜墓工具，扣押玉器、墓志銘、金絲楠木等一批涉案物品。

辛亥革命元勛黃興。（新華社）
辛亥革命元勛黃興。（新華社）
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長沙縣公安局舉行新聞通報會，嫌犯曾盜辛亥革命元勛黃興父親古墓。（紅網）
長沙縣公安局舉行新聞通報會，嫌犯曾盜辛亥革命元勛黃興父親古墓。（紅網）
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公安辛亥革命

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